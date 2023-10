Spartě hrozí zkouška bez kapitána. Priske mlžil a vyslal vzkaz fanouškům

Nejde o buď, anebo. To v žádném případě. Sparta hraje jen o malý přískok k jaru v Evropě. Ale čtvrteční zápas 3. kola skupinové fáze Evropské ligy může brát jako veledůležitý test, jak na tom skutečně je. Herně i psychicky. Vždyť Letenským vážně hrozí, že se proti tvrďákům z Rangers postaví bez lídra Ladislava Krejčího. „Opravdu vám nemůžu nic říct,“ zůstal tajemný trenér Brian Priske. Minulost napovídá, že tohle bude pro českého mistra ostrá prověrka.

Rangers. Úspěšný klub ve Skotsku, několikanásobný šampion. Jenže také soupeř, který mezi českými fotbalovými fanoušky zaručeně vzbudí mimořádné emoce. Jakmile tým z Glasgow přilétl do základní skupiny ke Spartě, ihned ožily vzpomínky na dvě řežby s pražskými „S“.

Letenští mají se Skoty nedávnou zkušenost. Jen dva roky starou. Dvojzápas v Evropské lize provázely velké vášně. Hlavně utkání v Praze. Kvůli trestu pro diváky usedlo na tribuny jedenáct tisíc dětí. Steven Gerrard, tehdejší trenér Rangers, je po prohře 0:1 kritizoval za bučení na vyloučeného Glena Kamaru.

Na muže, který se do paměti českých příznivců zapsal incidentem s Ondřejem Kúdelou. Po utkání se Slavií na jaře 2021 obvinil obránce „sešívaných“ z rasismu. K tomu útočník Kemar Roofe nechutně kopačkou udeřil do obličeje brankáře Ondřeje Koláře.

„Tohle určitě do fotbalu nepatří, to je jasná věc. Ale věřím, že od té doby už uplynula spousta dní, a budeme se bavit jen o zápase,“ řekl Libor Sionko, bývalý hráč Sparty i Rangers.

Je to pravděpodobné, vždyť hlavní aktér zápasů proti „S“ Kamara už dres Rangers neobléká, stejně jako Gerrard už netrénuje tým. Naopak na hřiště vyběhne Abdallah Sima, bývalý hráč Slavie.

„Víme, co se v minulosti stalo, ale je důležité zůstat v přítomnosti a hledět dopředu. Tohle je důležitá zpráva ode mě k fanouškům Sparty i Rangers. Chceme vytvořit skvělou atmosféru a vyslat jasný signál, že rasismus v žádné podobě do fotbalu nepatří,“ zdůraznil Priske.

Rozhodně platí, že tentokrát se na Letné představí jiný tým. Minimálně bez Kamary a Gerrarda.

Rangers jsou zase zpátky. S čím přijeli tentokrát? Především rozjetým Simou! Video se připravuje ...

A ne zřejmě v úplné pohodě. Rangers absolvovali neoslnivý start do sezony, zvednout je má nový kouč Phillipe Clement, s nímž Priske hrál před patnácti lety v Bruggách.

„Jsme v kontaktu, bavíme se a přeju mu hodně štěstí, ale samozřejmě ne v následujících týdnech. Každopádně vím o jeho kvalitách a věřím, že to ve Skotsku také poznají. Je však u týmu nový, proto je pro nás obtížnější odhadnout, jak budou hrát. Soustředíme se spíš na sebe,“ líčil Priske.

Ano, dánský trenér má své starosti. I když sparťanská sestava má jasné obrysy, už středeční dopolední trénink naznačil, že důležité dílky v ní budou znovu chybět. Stejně jako v nedělním ligovém zápase proti Českým Budějovicím (4:0).

O Lukáši Haraslínovi se ví, že bojuje se svalovým zraněním. Jeho start se neočekává. Ale kolem Ladislava Krejčího je po reprezentačním srazu hustá mlha. „Dostal kopanec do nohy,“ poznamenal už o víkendu Priske. To znělo dost banálně. Dal se tušit jen krátkodobý problém.

Proto novináři ve středu v tréninkovém centru na Strahově vyčkávali, zda kapitán týmu vyběhne na trávník. Priske pískl do píšťalky, Krejčí nikde.

„Rád bych vám o jeho stavu řekl víc, ale nemůžu. Následující zápasy jsou pro nás důležité. Máme však na soupisce spoustu skvělých hráčů, ze kterých můžeme vybírat,“ uvedl trenér.

Bez kapitána by to byl další test pro sparťanskou defenzivu, zřejmě ve složení Asger Sörensen, Filip Panák a Martin Vitík. „Máme velký tým, je to šance pro další hráče,“ hlásil v klidu záložník Lukáš Sadílek.

Přesto Priske a spol. určili největší hrozbu soupeře – Abdallah Sima. V Česku známé jméno a přítěž pro obranu.

Ofenzivní hráč výkonostně vyrostl ve Slavii. V tomto ligovém ročníku vstřelil pět gólů v devíti zápasech. „Je ve formě, musíme si dát na něj pozor,“ zmínil Priske.

Ale bez ohledu na Simovu pohodu Sparta potřebuje myslet jen na výhru. Ideálně bez zbytečných emocí. „Věříme si,“ vzkázal Priske.

PŘEDPOKLÁDANÉ SESTAVY

SPARTA

Vindahl

Vitík Panák Sörensen

Preciado Kairinen Sadílek Ryneš

Karabec Kuchta Birmančevič

RANGERS

Butland

Barišič Souttar Goldson Tavernier

Raskin Lundstram

Sima Lammers Wright

Dessers