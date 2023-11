Poučení pro Spartu před Rangers: Větší klid na míči i v koncovce

České mistry čeká na Ibrox dost možná klíčová bitva o postup do jarní části Evropské ligy. „Bude to nesmírně těžký zápas, ale já věřím, že nám mocně pomohou naši fanoušci. Vždy vytvoří bouřlivou atmosféru a my se budeme snažit dát jim důvod k radosti,“ je na souboj se Spartou maximálně soustředěný trenér Rangers Phillipe Clement. Ten od nástupu na lavičku Rangers ještě neprohrál, což by Letenští potřebovali změnit. Proto musí být klidní na míči.