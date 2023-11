Saňák: Slavia Řím naprosto přehrála. Má povinnost hrát o první místo

„Slavia dokázala velkého soupeře nejenom porazit, ona ho naprosto přehrála,“ zhodnotil čtvrteční triumf červenobílých Jiří Saňák, asistent trenéra Olomouce. „Nevybavuju si moment, kdy by AS soupeře přitlačil a nějak hrozil. Slavia hrála opravdu výborně. Co jí třeba chybělo v Římě, doma měla. Byla kompaktní, intenzivní. Hrála fyzický fotbal, dorážela soupeře, italské mužstvo zaskočila. Lukaku a spol. neměli šanci. Slavia měnila rozestavení a hráči i své pozice, tím je unikátní snad i v rámci Evropy.“

David Heidenreich, obránce Hradce Králové se zkušeností z italské Atalanty či SPALu, by se pod předchozí slova podepsal. Výhra českého vicemistra ho však nepřekvapila. Dokonce trefil přesný výsledek. „Jednak jsem fandil našemu týmu. Jednak jsem věděl, že AS teď nemá zas tak velkou formu. Teď jim to moc nelepí, navíc mají zraněné. Z lavičky přicházeli samí mladí kluci, Dybala je po zranění,“ vysvětloval, ale také on vyzdvihl Slavii. „Šla si za tím od začátku a držela si svůj standard. Spíš nadstandard, všichni podali nadprůměrné výkony. Nechci proto snižovat její výkon, naopak, dávám jí velký kredit,“ pověděl třiadvacetiletý zadák.

Oba překvapilo zařazení Jana Bořila do základní sestavy. „Nečekal jsem, že bude hrát takhle těžký zápas. Spíš jsem tam viděl Vlčka,“ připustil Heidenreich. „Ale hrál výborně.“ Saňák souhlasil. „Naprosto obstál.“ Olomoucký asistent jako velké plus zmínil návrat Tomáše Holeše. „Byl znát a s ním vyrostl i Ogbu.“

Hráčem zápasu zvolili Lukáše Masopusta, především díky jeho podílu na obou gólech. „Taková bilance se počítá,“ chválil Saňák. „Vyzdvihl bych krásnou trefu proti Tribune Sever, krásně to do sebe zapadlo,“ líbilo se Heidenreichovi.

Ten už v poločase hlásil, že útočná dvojice Jurečka - Chytil je v jeho očích pro červenobílé ideální volbou. „Nejkomplexnější střelec je pro mě Václav Jurečka, v kombu s Chytilem jsou pro mě nejlepší řešení.“ Po pauze se právě tihle dva postarali o první a vítězný gól Slavie.

Experti se shodli, že Slavia má na to, aby svou skupinu vyhrála. „Myslím, že je její povinností o první místo hrát. Už jenom proto, že si tím ušetří dva jarní zápasy,“ připomněl Saňák, že vítěz skupiny míří přímo do osmifinále a vyhne se tak předkolu play off. „Ukazuje se, že česká liga možná není vyspělá technicky a individuálně, ale takticky a nasazením je to náročná soutěž,“ prohlásil olomoucký asistent, který už musí zapomenout, že ve čtvrtek večer Slavii fandil. Ta totiž v neděli přijede právě na Sigmu. „Trenér Lazia prohlásil, že AS Řím a Pepíka Mourinha čeká proti Slavii přátelák. My se na tenhle přátelák úplně netěšíme…“

