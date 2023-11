ZNÁMKOVÁNÍ Slavie: Holeš noblesně odškrtl Lukaka, nad Oscarem žasnete

Známky slávistů za vítězství nad AS Řím • FOTO: koláž iSport.cz

Tohle byla jiná Slavia než o víkendu proti Plzni. Sešívaní oplatili v Evropské lize porážku AS Řím 2:0, a zajistili si pokračování v kontinentálních soutěžích i pro jaro. Zářil navrátilec do sestavy Tomáš Holeš, který spolehlivě uhlídal Romela Lukaka, ale nebyl jediným hráčem s devítkou. Pro zobrazení známek se přihlaste, nebo zdarma registrujte na iSport.cz. Získáte tím přístup do diskuzí i k výsledkům anket.