Köstl: Absence Trpišovského nás neovlivní, domácí zápas byl anomálie

Jak vám bude chybět Jindřich Trpišovský a Zdeněk Houštecký?

„Neovlivní nás to nijak zásadním způsobem. Něco podobného už jsme zažili na Fenerbachce. Nějakou dobu tu tahle parta je, víme, kdo se jak chová. Věříme, že hráči jejich absenci nijak nepocítí.“ Za kým případně půjdete pro poradní hlas? „Je tu stále ale ještě Štěpán Kolář, Radek Černý a Pavel Řehák. Pak se uvidí, jestli půjde komunikovat i s lidmi mimo lavičku. Záleží, jak to půjde s technologickými pomůckami. Je to tu složitější s operátory, o poločase se spojit pokusíme, během zápasu to ale asi nepůjde.“

Co se v Tiraspolu změnilo od prvního zápasu, který jste vyhráli 6:0?

„Nejzásadnější změna je na trenérském postu. Tím pádem se změnilo rozestavení a způsob hry jako takový. První zápas byl trochu anomálie, kdy nám strašně pomohly dva rychlé góly, tím jsme si ho hrozně usnadnili. Šeriff to neodehrál dobře dozadu. Na videích ale stále vidíme extrémní technickou kvalitu jejich hráčů. Víme, jak se tady vyvíjel zápas AS Řím, Italové se tu trápili. Povinnost nám ale velí uspět.“

Doma jste nechali Tomáše Holeše a Petra Ševčíka, zarotujete trochu sestavou?

„Pro nás to je zápas Evropské ligy, není žádný důvod ho podceňovat. Jsme ve Slavii a každý zápas musíme hrát jako finále mistrovství světa. Hráči nechybí z důvodu rotace, Tomáš Holeš má zdravotní problémy a u Petra Ševčíka je to z preventivních důvodů, protože za sebou má v posledním období dost zranění. Chtěli jsme ten rytmus nabourat tak, že nebude hrát Evropu a bude připraven na ligu.“

Vypadá to, že stadion bude skoro prázdný. Co na to říkáte?

„Je to škoda, když se hraje před plným hledištěm, je to vždycky lepší. Na druhou stranu, hodně kluků tady zažilo covidové sezony, kdy jsme hráli na Leicesteru a Arsenalu před prázdnými tribunami a podali jsme skvělé výkony.“

Jste považováni za favority. Je těžké hráče na takový zápas namotivovat?

„Je to o debatě s hráči, oni také vědí, o co hrají. Není to jen o jednom zápase, že se před ním luskne prsty a řekneme, že to jdeme odjezdit. Ten tým na tohle musí být nastaven dlouhodobě a myslet na zápasy, co nás čekají, když uspějeme. Kluci si je chtějí zahrát. Když skončíme na prvním místě, odpadne nám na jaře jeden dvojzápas, i tahle motivace musí kluky hnát. Skončit před gigantem jako AS Řím by byl zápis do historie.“