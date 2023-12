Česká věž kope na Kypru: Rozpočet jako Sparta, nejlepší rozhodnutí

Jaké vytáhne Aris zbraně?

„Palce mu drží celý Kypr, je velká věc, že hraje v Evropské lize. Sparta si musí dát pozor na útočníka Kokorina, kolem něj se motají rychlá křídla Gomis a Babicka. Poznal jsem, že pokaždé hrají ve velkém tempu. Ale jejich největší síla je přechodová fáze z obrany do útoku. Sparta si musí dát pozor na protiútoky.“

Atmosféra bude bouřlivá?

„Aris je v lize asi jen čtyři roky, fanoušky si stále hledá, ale myslím, že bude vyprodáno. Tady na Kypru to lidi hodně prožívají…“

Místní liga jde nahoru, že?

„Každým rokem. Týmy se rozrůstají, přichází hráči s velkou kvalitou. Náš klub nedávno koupil brankáře za tři miliony eur, v posledním přestupovém období tři kluky dražší než jeden a půl milionu.“

Váš Pafos se pohybuje stejně jako Aris na špici, aktuálně je čtvrtý. Máte nejvyšší ambice?

„Ruský majitel - miliardář - do toho dává velké peníze. Pokud má Sparta rozpočet miliardu korun, jsme na stejné úrovni. Já si vydělám rozhodně více, než bych měl v české lize. Nedávno nám postavili nové tréninkové centrum, majitel dělá všechno, abychom vyhráli titul.“

Takže žádná dovolená u moře?

„Pláž mám tři minuty z bytu, jsou tady krásné kavárny, restaurace, život je tady krásný, ale jsem tady kvůli fotbalu, chovám se profesionálně.“

Nezůstanete?

„Je pravda, že jsem si na Kypru našel manželku, máme děti, jsme tady spokojení. Zatím jsme to úplně neřešili, ale vidím to tak padesát na padesát na Kypru a v Česku.“

Třeba byste si vyzkoušel českou ligu, v ní jste ještě nehrál. Bylo dobré rozhodnutí odejít v osmnácti z Příbrami do Nizozemska?

„Bylo to těžký. Vždycky jsem bydlel doma, nemusel jsem nic řešit. Zničehonic jsem byl v Holandsku, první půlrok nebyl jednoduchý. Nevěděl jsem, co mám dělat, ale postupně jsem se rozkoukával. Naštěstí nejsem osoba, která by se zavřela doma a nemluvila. Sám jsem se rozhodl, že musím s klukama ven. Dopadlo to nad rámec dobře.“

Zahrál jste si ligu v Nijmegenu. Proč jste nakonec zmizel na Kypr?

„Mohl jsem zůstat, ale byl covid, proto se začaly objevovat problémy s výplatou. Najednou přišel s nabídkou Pafos. Říkal jsem si, jestli to nebude krok zpátky, dlouho jsem se rozhodoval. A nakonec to byl nejlepší krok, co jsem mohl udělat.“

Takže budete přát domácím?

„(směje se) To je složité. My jsme sparťanská rodina, takže řeknu, že se budu těšit na perfektní fotbal.“