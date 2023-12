Rozporuplná vzpomínka Krejčího na Aris: Upřímně, byl to jeden zápas...

PŘÍMO Z LIMASSOLU | Když Sparta ve druhé polovině září poprvé potkala Aris, zažil turbulentní zápas. Dvěma chybami pomohl soupeři ke gólům, na druhou stranu při konečné výhře 3:2 dvakrát skóroval. Kapitán Ladislav Krejčí si za to vysloužil ocenění pro hráče kola Evropské ligy. Střet s kyperským sokem je tu znovu, jde o průnik do jarní části soutěže. Stoper je po zranění zpět, povede mančaft se svítivou páskou.

Berete první utkání pro vás osobně jako rozporuplné?

„Upřímně, byl to jeden ze zápasů, které jdou v rychlém sledu. Já pracuju pořád stejně, ať se mi zápas vydaří, nebo ne. Je to potřeba, za chvíli je tu další.“

Nyní rozhodující, klíčový, že?

„Jednoznačně. Jsem upřímně rád, že máme šanci do konce to zvládnout. Z minulé sezony máme zkušenost, že musíme bojovat do poslední chvíle. Teď je to podobná chvíle. Každý si uvědomuje důležitost, věřím, že k tomu tak přistoupíme.“

Jenže už dvanáctkrát v řadě jste venku v Evropě nevyhráli. Je to potíž?

„Úplně tomu nedávám nějakou váhu. Co se týče výsledků, není to nic chvályhodného, ale co se týče předvedené hry, bylo to například na Betisu slušné. Víme, že se nám více daří doma, takové to je. Ale tu sérii nevnímáme jako nějakou zastrašující, že bychom ji měli nějak rozebírat. Důležitější bude, co odehrajeme ve čtvrtek.“

V čem je Aris silný?

„Z minulého zápasu i z videa víme, že mají zajímavý styl, co se týče rozestavení i rotace hráčů. Ale nejsilnější je jejich protiútok, mají opravdu rychlé hráče. Musíme si na to dát pozor, beru je jako jejich nejsilnější stránku.“

Vnímáte velký rozdíl mezi Evropskou a Konferenční ligou, do které můžete „spadnout“?

„Moc dobře víme, jak je to kvalitativně poskládané. Chceme hrát s nejlepšími možnými soupeři, chceme se pohybovat v Evropské lize, je to náš hlavní cíl. Doufám, že k tomu tak přistoupíme, a bude to vidět.“