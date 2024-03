Priske: Je to největší výzva. Liverpool zatlačíme. Klopp? Respekt, ale...

Čeká vás souboj s Jürgenem Kloppem. Ovlivnil vaši trenérskou kariéru?

„Takové otázky nedostávám rád. Mám respekt ke každému klubu i trenérům. Klopp byl úspěšný v posledních sezonách a daří se mu v mnoha aspektech. Mám velký respekt k jejich práci a úspěchům, kterých dosáhli. Ale nezajímám se o to, kdo tým trénuje nebo kdo za tým hraje. Soustředíme se na náš výkon a způsob, jakým vyhrát. Moje hlavní práce je Sparta.“

Proti Liverpoolu jste nastoupil dvakrát jako hráč a dvakrát jako kouč. Jak na vzájemné zápasy vzpomínáte?

„Jen špatné... Prohrál jsem tři ze čtyř zápasů, takže nemůžu říct, že bych měl dobré vzpomínky.“

Patrik Berger, bývalý hráč Liverpoolu, řekl pro klubový web, že Sparta se pod vaším vedením herně podobá Liverpoolu. Těší vás taková slova?

„Vážím si každé chvály pro hráče a celý realizační tým. Ale jde o to, jak k tomu přistoupíme, jaké děláme pokroky především v evropských zápsech. Tohle je pro nás pravděpodobně největší výzva, jakou jsme dosud měli. Uvidíme, jak se dokážeme měřit s top kluby.“

V minulých zápasech jste hráli odvážně, aktivně napadali. Proměníte se?

„Ne, budeme hrát stejným stylem."

Liverpool má hodně zraněných, v posledních zápasech využívá mladíky. Je o to těžší příprava na utkání?

„Je těžší uhádnout, jaká bude sestava. Samozřejmě se díváme, koho má tým k dispozici, ale spíš sledujeme jeho filozofii. Liverpool má individuální kvalitu, v této sezoně je úžasný, dává hodně gólů a na tom se nic nezmění. I když nastoupí mladší, naši kluci budou mít hodně práce.“

Hrajete nyní první zápas doma. Mění to něco v přípravě na zápas?

„Příprava je pořád stejná jako v předchozích zápasech v Evropě. Je akorát rozdíl v mentálním nastavení, že víme, jaký výsledek potřebujeme. Teď nás čekají dva těžké zápasy, ale věřím, že naši fanoušci nás poženou dopředu, Liverpool zatlačíme a uhrajeme dobrý výsledek.“

Máte za sebou dvě derby, váš tým je připravený na zápas?

„Všichni hráči jsou připravení a už víme, v jaké sestavě nastoupíme. Klukům ji říkám den dopředu, aby se mohli co nejlíp připravit. Včera spíš odpočívali a moc netrénovali. Po fyzické stránce jsou připravení na devadesát minut hry ve vysoké intenzitě.“

Je zdravotně v pořádku i Filip Panák, který v neděli střídal po první půli?

„Je v pořádku, ale byl jedním z těch otazníků.“

Fanoušci Sparty ve středu vyprodali během dvou minut lístky na zápas v Liverpoolu. Co na to říkáte?

„Fantastické. To je skvělé. Už jsem to řekl mnohokrát. Máme úžasné fanoušky, vyprodali Letnou pokaždé v posledním roce, plní i sektory hostů. Proto nejsem překvapený a jsem jim velmi vděčný.“