Priske: Mohli jsme bránit, ale to není náš styl. Na hráče je pyšný a má plán

„Že to je nakonec hlavně moje odpovědnost. Já vytvářím strukturu, jakou budu hrát. Jsem na ně pyšný. Mohli jsme jen bránit, ale to není náš styl. My jsme náš styl chtěli ukázat. Udělali jsme ale dvě velké individuální chyby, které Liverpool dokázal potrestat. Těší mě, že jsme se snažili i ve druhé půli, kdy jsme prohrávali o tři góly.“

O RYCHLÉM GÓLU:

„To je složité říct. Nebyl to začátek, který bychom chtěli, ale jestli byl klíčový? Dokázali jsme se vrátit do hry, ale rozhodla kvalita Liverpoolu. My dokážeme hrát proti dobrým evropským týmům, jenže on je ještě o jednu nebo více úrovní výš, než čemu jsme čelili dřív.“