Hloupý zkrat Dioufa. Vyloučen byl správně, ačkoli se Trpišovský divil

Slušný začátek zápasu ze strany Slavie, dvě interesantní možnosti k odzátkování skóre a hutné sbírání sebedůvěry na trávníku ikonického San Sira. V šestadvacáté minutě však přišla rána. Sešívaní si sami, a do značné míry vlastní hloupostí, podrazili do té doby silné nohy. Za smírného stavu 0:0 zajel Malick Diouf do Christiana Pulišiča a byl vyloučen. Výsledek prvního duelu osmifinále Evropské ligy znáte. I přes srdnatý odpor pád 2:4...