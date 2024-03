Trpišovský: Nechci penalty. Oživuje Ševčíka i Zafeirise a cílí na postup

S jakým nastavením do zápasu jdete? Musíte dát dva góly a neinkasovat…

„Víme, že bude plný dům. Fanoušci přijdou na velký zápas, budou se na to koukat lidi v celé republice. Chceme navázat na to, na čem jsme začali pracovat v Miláně, chceme postoupit. Nastavení jsme tak, že ze sebe chceme dostat co nejlepší a nejodvážnější výkon. Uvidíme, na co to bude stačit.“

Po zápase v Miláně jste říkal, že byste si přál, aby šla odveta do prodloužení. Stojíte si za tím stále? Co případné penalty, které rozhodovaly osmifinále Ligy mistrů Arsenal – Porto?

„Na Arsenal jsem nekoukal, sledoval jsem ještě zápasy Milána s Rennes a Empoli. Penalty nezávidím, nesnáším je. Jako fanoušek jsem se na ně vždy na mistrovství Evropy či světa těšil, jako trenér je ale zažívat nechci. Je to poslední, co chcete. V domácím prostředí je to možná ještě složitější, tlak na střelce je ohromný. Prodloužení jsem si přál, protože jsme první zápas prohráli o dva góly a znamenalo by to, že jsme náskok smazali. Lidi by dostali extra porci minut, přál jsem si to především kvůli nim. Můj ideální scénář je jít do prodloužení a tam to rozhodnout. Prodloužení se Sevillou a Rakówem byly krásné zážitky, ale to už je fakt bonus.“

V neděli se zranil Lukáš Masopust, jak to nyní vypadá s kádrem? Neoživili jste Christose Zafeirise?

„Trefil jste to, oživujeme Zafeirise i Ševčíka, nějaká šance tam je. Na takový zápas se chce každý uzdravit. U Masopusta je to nepravděpodobné. Na devadesát procent připravený nebude. Máme pak nějaký program a nechceme jít do rizika, které hráče vyřadí na delší dobu. Ševčík se Zafeirisem se snaží uschopnit alespoň na část zápasu. Tato pozice nás trápí. Stejný otazník je u Schranze, který je na vyšetření. Jinak to bude hodně podobné jako v zápase s Teplicemi.“

Tomáš Vlček hrál v derby, Miláně i v Římě. Jak vnímáte jeho vývoj?

„Jak jsme se vrátili do 4-5-1, hledali jsme křídla. Potřebovali jsme Douděru vytáhnout nahoru a jsem u Tomáše rád, že to takhle zvládl. Pro nás je pak bonus, že tam máme stopera, který nám pak během zápasu umožní přejít na systém na tři stopery nebo hrát levého obránce trochu výš. Když si vezmeme, kteří hráči na něj nastoupili, zvládá to výborně. Hodně se zlepšil v ofenzivní fázi. Je to jeden z hráčů, kteří jsou tu delší dobu, v sedmnácti sem nakoukl, po hostováních se vrátil. Mám tyto příběhy hrozně rád. Věřím v další, takový Denis Halinský k tomu také bude mít blízko.“

Tomáš Holeš je pro vás už stoper, ale nehrajete si při zdravotních potížích s myšlenkou, že by to mohl být teď takový jeho poslední tanec na této pozici?

„Hezký dotaz. Ta varianta existuje, máme ji v hlavě, s Tomášem jsme to probírali. Musel bych se podívat do křišťálové koule a zjistit, jaký bude mít zápas vývoj. Když to bude probíhat nějakým stylem, bude se nám tato varianta hodit. Personální nouze je velká, uvidíme, jak to vypadá se Ševčíkem, musíme posoudit zdravotní riziko. Musím brát v potaz i smrtící protiútoky AC, které jsem viděl v Rennes.“

Jaký byl týden od zápasu v Miláně? Přivezli jste si slušný výsledek, spoustu lidí má vysoká očekávání…

„Z pohledu Tomáše Holeše bych takový týden chtěl zažít. Dvakrát si zahrát s AC Milán a pak se v klídku podívat v neděli z lavičky, jak kluci zvládnou zápas s Teplicemi. To by se mi líbilo. (smích) Z pohledu trenéra je to pracovní masakr. Připravit se na zápas v Miláně, v pátek si to zanalyzovat, rychle se připravovat na Teplice, od pondělka zase na Milán a pak zase na Liberec. Jsme na to ale zvyklí a máme to rádi. Bude to fotbalový svátek se vším všudy, ať to dopadne jakkoliv.“