Skácel z USA fandí Hearts: Lidé jsou naštvaní, ale v Plzni vyprodají sektor

Rudolf Skácel spojil kariéru především se dvěma kluby – se Slavií, kde jako velký talent a mládežnický reprezentant vstoupil v sezoně 2002/2003 do ligy. „Jak hrála Slavia,“ ptal se v úterý v noci českého času, když zvedl telefon redaktorovi Sportu. Bylo totiž krátce po zápasu proti Lille, který Skácelův bývalý klub prohrál v boji o Ligu mistrů 0:2.

Rozhovor se točil především kolem skotských Hearts, kde Skácel odehrál tři výtečné sezony. V klubu, který se s Plzní ve čtvrtek večer utká v prvním zápase o postup do hlavní fáze Evropské ligy, zanechal výraznou stopu a pořád je s některými lidmi z klubu v kontaktu.

Jaké máte zprávy o formě Hearts?

„Mám tam spousty kamarádů, psali mi. Před sezonou posílili, čekalo se, že by mohli mít dobrý start do ligy. Tradičně mají ambice být v první trojce a zlobit Celtic a Rangers, být jim v tabulce co nejvíc na dohled.“

Jenže začátek sezony jim nevyšel.

„Nečekaně vypadli v domácím poháru (proti druholigovému Falkirku). Ligu začali solidní remízou doma s Rangers, ale pak prohráli venku na Dundee. Jde o zvláštní začátek sezony, schytat dvě porážky se slabšími soupeři. Lidé jsou tam z toho rozčarovaní, těšili se na začátek sezony, na pohárovou Evropu, že začnou dobře a budou soupeře zlobit. Místo toho jsou fanoušci naštvaní. Tým se zbytečně dostal pod tlak. Z dvojzápasu proti Plzni potřebuje udělat dobrý výsledek, aby uklidnil atmosféru kolem mužstva a sezonu rozjel lépe.“

Co může na Hearts platit?

„Psal mi kamarád,