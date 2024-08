Varianty pro Slavii a Plzeň v EL: Je libo Manchester United a Hoffenheim?

Kdo viděl čtvrteční los Ligy mistrů, už lépe chápe, jakým způsobem se bude nově hrát také Evropská liga. 36 účastníků je nejdřív rozděleno do čtyř košů. Každý tým dostane dva soupeře z každého koše, čtyřikrát nastoupí doma, čtyřikrát na cizím stadionu. Všechny výsledky se započítávají do jedné tabulky. Od 1. do 8. místa se postupuje do osmifinále, od 9. do 24. místa do předkola play off, ostatní končí.

Není povoleno hrát s více jak dvěma soupeři z jedné země a zapovězeny jsou také zápasy týmů z jednoho státu. Takže na souboj Slavia – Plzeň nedojde.

Ale jinak je určitě z čeho vybírat. Tady jsou tři nejzajímavější varianty.

Manchester United. V posledních letech mají jeho hvězdní fotbalisté hodně proměnlivé výkony, ale i tak si Red Devils drží postavení jednoho z nejsledovanějších klubů na světě.

Hoffenheim. Ve čtvrtém koši se nachází bundesligový tým, který se rozhodl ve svém kádru vsadit na českou fotbalovou školu. K Pavlu Kadeřábkovi a Davidu Juráskovi se v létě přidali Adam Hložek jako vůbec nejdražší posila v historii klubu a naposledy reprezentační obránce Robin Hranáč.

AS Řím. Tady by šlo o pikantní souboj hlavně pro Slavii. Italský velkoklub porazila v minulé sezoně Evropské ligy v Edenu 2:0 a nakonec ho nechala za sebou i v tabulce skupiny.

Ale to není zdaleka všechno… Může dojít na zápas s Tottenhamem, Portem, Ajaxem Amsterdam, Frankfurtem, Rangers, Lyonem, Fenerbahce. Pohárový podzim bude stát za to.