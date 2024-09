Frankfurt proti Plzni vede švédský supertalent. Kdo dál Viktorii pozlobí?

Plzeň by ráda navázala na středeční výhru Slavie v Evropské lize. Na Viktorii však čeká o poznání složitější prověrka, než byl bulharský Ludogorec. Dojde na konfrontaci s bundesligovým Eintrachtem Frankfurt. Hodnota kádru favorita utkání je zhruba šestkrát vyšší než u Plzně. A tohle je pětice plejerů, na kterou Západočeši nenarazí každý den.

Spojka mezi obranou a útokem je budoucností švédské reprezentace. Co se týče Frankfurtu, asi nepůjde o jeho cílovou destinaci. Je univerzální, protože dokáže zastat pozici defenzivního štítu, ale je taky dostatečně kreativní, aby hrál podstatně výš. Pro Eintracht se stává klíčovým mužem, byť oslavil v červnu teprve dvacáté narozeniny. V bundeslize už v sezoně gólově pokořil Hoffenheim a Mönchengladbach.

Pozice : záložník Věk : 20 let

Pozice : útočník Věk : 25 let

Robin Koch (Německo)

Pozice: obránce

Věk: 28 let

Z obranné linie by se dal vybrat kdekdo. Od začátku sezony hrají velmi dobře třeba i Dán Kristensen či Brazilec Tuta. Koch je ale při zranění brankáře Kevina Trappa jediným Němcem, který nastupuje pravidelně a drží defenzivní vozbu. Nosí místo něj i kapitánskou pásku. Zraje, což dokládá fakt, že se po třech letech vrátil do národního týmu. Julian Nageslmann mu dal šanci v zářijové Lize národů proti Maďarsku a dostal se i do kádru pro domácí EURO. Nekopl si sice ani minutu, ale byl tam.