Koubek: Nehroutíme se, s remízou se dá žít. Panoš (16) patřil k nejlepším

Je pro vás bod doma s Ludogorcem ztráta, nebo ho vzhledem k průběhu berete?

„Od všeho trochu. Penalta byla jediná soupeřova střela na bránu. Přežili jsme ji. Nikdo neví, jak by to dopadlo, pokud bychom šli do ztráty. Ale když ji Jedla (Martin Jedlička) chytil, klobouk dolů. K výhře jsme pak měli blíž, Vašulín trefil tyčku. Byl tam tlak, měli jsme akorát horší kratičkou pasáž ze začátku druhého poločasu, zamkli nás a z toho vznikla penalta. Jinak jsme soupeře do ničeho nepustili, defenzivní výkon fungoval skvěle. Chytat jejich velmi dobré hráče nebylo jednoduché.“

K maximální spokojenosti scházelo vstřelit gól...

„Tlak jsme na soupeře vytvářeli, v tomhle musím mužstvo pochválit. Kluci dřeli jako koně, bojovali, nakonec z toho vyšel bod. Nejsem zklamaný, vždycky mě zajímá na prvním místě výkon týmu. Ten byl velice slušný. Vypadá to tak, že není naše silná disciplína dobývat, když se soupeř zatáhne do defenzivy. Dostali jsme ho pod tlak, měl jsem pocit, že máme víc sil, Ludogorec se v závěru soustředil už jenom na brejky, což jsme zvládli. Vyšla z toho remíza, se kterou se dá žít.“

Jak se vám líbil výkon Jiřího Panoše?

„Měl trošku problém s lýtkovým svalem, proto jsme ho střídali. Nasadili jsme ho proto, že jsme potřebovali dostat Pavlíka Šulce víc na hrot k Princovi Aduovi. Navíc jsme do zálohy chtěli tvořivého hráče, kterým Jirka je. Je velice dobrý na míči, vidíme ho na tréninku. Bez problémů jsme mu dali šanci, víme, co umí. V prvním poločase patřil mezi naše nejlepší hráče, na hřišti to od něj byly krásné věci.“

Dostane víc prostoru?

„Dokazuje to na tréninku pořád, že může hrát. Záleží na našem rozestavení, jakou minutáž mu dopřejeme, nevydrží ještě celý zápas. Pořád je to v podstatě dítě, šance bude určitě dostávat. Teď má něco se svalem, doufáme, že výpadek nebude nějak dlouhý, to by byla škoda.“

Co vám chybí ve finální fázi?

„Je to pořád dokola… Chybí finální přihrávka, provléknout to až do gólu. Soupeř zase dobře bránil, v Ludogorci hrají zkušení zahraniční stopeři, před nimi štítový Brazilec, jsou to kvalitní fotbalisti. Nám schází přesnost finálního řešení. Neměli jsme to postavené na centrech, spíš jsme se chtěli dostat brejkem za obranu. S příchodem Vašulína ve druhém poločase jsme měli možnost udeřit ze vzduchu. Naše aktuálně složené mužstvo se jeví spíš tak, že se snažíme soupeře dostat při jeho plné obraně do úzkých narážečkami, to se nám úplně nedaří. Snaží se o to Pavel Šulc, Prince Adu, ale vždycky nám to někdo zachytí, technické provedení od nás není dokonalé. Potřebujeme také víc střílet, Lukáš (Kalvach) to měl nalité, trefil to dobře, ale těsně nad, to k tomu patří. Unavuje mě poslouchat, že nám chybí kvalita. Řeknu spíš, že nám chybí přesnost, poslední krok.“

Očekáváte tříbodovou reakci v neděli proti Pardubicím?

„Doma samozřejmě chceme tři body, nepochybně je to náš aktuální cíl. Teď jsme neprohráli 22. evropský zápas v řadě. Každá neprohra je v této fázi v Evropě pro český klub solidní výsledek. Bylo by krásné mít ze zápasu tři body, takhle to nějaká ztráta je, ale nehroutíme se. Výkon nebyl špatný.“