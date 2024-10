Kalvach o remíze: Ztracené body, chybí nám větší klid. Panoš? Vletěl do toho

Zatímco před týdnem senzačně vyrovnali v nastaveném čase, tentokrát v závěru sahali po výhře. Ale nevyšlo to, fotbalisté Plzně ve čtvrtečním zápase Evropské ligy remizovali s bulharským Ludogorcem 0:0. „Ve Frankfurtu jsme získali bod navíc, ale tentokrát jsme ztratili. Je to škoda, měli jsme na vítězství,“ řekl kapitán Viktorie Lukáš Kalvach, jenž se v závěru dostal ke střele na hranici pokutového území.

Mohl jste v závěru rozhodnout, že?

„Myslím, že jsem balon trefil celkem dobře. Jen šel asi o půl metru výš. Bylo to pohotové. Škoda.“

Jste spokojení s bodem?

„Po dnešním výkonu jsou to ztracené dva body na domácím hřišti. Předvedli jsme dobrý týmový výkon, tlačili jsme do soupeře víceméně celý zápas a kromě penalty jsme ho do ničeho nepustili. Bohužel jsme do branky nic nedotlačili.“

Co Viktorii chybí směrem dopředu, že se jí nepodařilo skórovat?

„Asi větší klid, abychom si to ještě víc obehráli. Nepovedlo se nám to s Mladou Boleslaví, to stejné nás trápilo dnes ke konci utkání. Musíme se pokusit situace lépe dohrát.“

Zahrávali jste řadu standardních situací, ale nemohli jste se z nich prosadit stejně jako v minulých zápasech. Máte to v hlavě?

„To si nemyslím. Ale určitě na nich makáme před každým zápasem, něco si zkoušíme. Bohužel nám nevycházejí, ale je to o jedné standardce. Dostaneme se do toho.“

Je aspoň pozitivní, že máte čisté konto?

„Nejen v Evropě je důležité udržet nulu. Jsme rádi, že se nám to podařilo. Jen je prostě škoda, že šance, které máme, nejsme schopni dohrát.“

Ale současně vás podržel brankář Martin Jedlička, který chytil penaltu.

„To je super. Hodně nám pomohl, i jemu osobně to pomůže do dalších zápasů.“

Šestnáctiletý Jiří Panoš byl v první půli velmi aktivní, pak o pauze střídal. Líbil se vám?

„Vletěl do toho stejně jako do minulých zápasů, co nastoupil. Víme, co v něm je. Musíme ho akorát udržovat. Doufám, že bude v pořádku.“

Udržel balony a rozdal asi třikrát housle. V čem jsou jeho přednosti?

„Je technicky dobře vybavený a rychlý na balonu. Dnes mu to vycházelo. Je fajn, že se chytil. Bohužel musel brzy střídat.“

Máte za sebou čtvrtý zápas bez výhry, bude nutnost uspět o víkendu proti Pardubicím?

„Zápasy jdou rychle za sebou, hrajeme už v jednu odpoledne. Musíme se na to dobře připravit a je důležité, abychom utkání před reprezentační pauzou zvládli a měli klid na práci, regeneraci a přípravu na další část.“