Ztracené body Plzně i červený Koubek: Nesouhlasím s pseudofaulem Jirky

Plzeň se v Evropě zakousla, pod Miroslavem Koubkem natahuje unikátní sérii - na PAOKu odehrála v pořadí 23. zápas bez prohry na mezinárodní scéně. Opět bodovala zodpovědným, taktickým výkonem podpořeným individuálními výkony některých hráčů.

Ze zápasu rozjetého na tři body ale zbyl hostům pouze jeden. Z Řecka mohl západočeský tým odjíždět zvesela, ve výborném prvním poločase získal dvougólové vedení. Skórovali Milan Havel a Matěj Vydra, Plzeň šla na horké půdě pro cennou výhru.

Zatímco v dramatu ve Frankfurtu dotáhla do remízy ztrátu 1:3, proti PAOKu naopak o slibný náskok přišla. Jedním z klíčových momentů byla 70. minuta, kdy musel ze hřiště po druhé žluté Sampson Dweh. Liberijský stoper si o vyloučení koledoval od úvodního hvizdu, už v prvním poločase se po jeho zákroku ve vápně mohla kopat penalta.

Po faulu na Živkoviče to mohlo vypadat přísně, nicméně druhá žlutá z ruky švýcarského sudího Urse Schnydera znamenala jediné – Viktoria dohrávala závěr o deseti. PAOK se v přesilovce zvedl, výrazně pomohli střídající ofenzivní hráči, zejména zkušený bulharský kanonýr Despodov. Branky Tissoudaliho a v závěru nastavení od Baby znamenalo konečnou dělbu bodů. Za stavu 2:1 pro Plzeň šel sám na bránu střídající Erik Jirka, jenže nedal a z protiútoku jako poslední udeřili domácí.

„Mám takový hořkosladký pocit. Sladký za výkon mužstva, které hrálo tak, jak jsme si představovali. Nenechali jsme soupeře hrát. Měl vyšší držení míče, což náš brejkový způsobu hry přináší. Myslím, že jsme měli kopat penaltu za jasnou ruku v prvním poločase,“ řekl k utkání na tiskové konferenci plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Zápas Plzni protekl mezi „červenými“ prsty, západočeský kouč se hodně zlobil během divokého závěru. Protestoval tak silně, že v nastavení dostal červenou i on. „Ať si udělá obrázek každý sám. Nesouhlasil jsem s pseudofaulem Jirky, který sudí odpískal a vzápětí jsme dostali vyrovnávací gól. Ale byla tam z mé strany jen gestikulace, i tak jsem to schytal,“ poznamenal po utkání.

Dobře věděl, že zápas v Řecku měla Viktoria rozjetý na tři body, které by mužstvu v tabulce hlavní fáze Evropské ligy výrazně pomohly směrem k postupu do jarního play off. Takhle má na svém kontě tři body za tři remízy proti Frankfurtu (3:3), Ludogorci (0:0) a nyní s PAOKem.

„Hrál se vynikající fotbal, mnohokrát byl v akci VAR. Plzeň měla vyhrát, je to pro ni velká ztráta dvou bodů. Nejkritičtější moment bylo vyloučení Dweha. Byl zralý na vyloučení od začátku, koledoval si, až se to stalo. Můžeme ho označit za viníka toho, že Plzeň zápas nevyhrála, v deseti lidech byla v chaosu. PAOK měl v závěru z každého balonu do vápna gólovou příležitost,“ zhodnotil utkání ve studiu stanice Sport 2 vcelku přesně trenér Martin Hašek.

Až do pasáže v oslabení hrála Plzeň přesně to, co chtěla. Jedním z výrazných mužů čtvrtečního večera v Soluni byl Milan Havel. Plzeňský křídelník odehrál pravděpodobně nejlepší zápas po dlouhém zranění, více jak rok mu po přetržení achilovky trvalo, než se dostal do své bývalé formy.

Západočeši dlouho působili na hřišti mnohem jistěji, „evropštěji“. Zodpovědně bránili a snažili se dohrávat jakékoliv útočné akce. Plzni se to vyplatilo při druhé brance – osm minut po Havlově trefě unikl po levé straně aktivní Prince Adu, vypálil, jeho střela se odrazila k dobíhajícímu Matěji Vydrovi a plzeňský forvard neměl problém zakončit – stejně jako Havel se gólově prosadil podruhé v sezoně.

Plzni ale slibný náskok na výhru nestačil a musí se rychle zkoncentrovat na další náročný program. Viktorii čeká doma v neděli ligový „bonbonek“, zápas o druhé místo v tabulce proti Spartě. V Evropě si může dojít pro první podzimní výhru těsně před reprezentační pauzou – v pořadí 4. kolo Evropské ligy je na programu první listopadový týden – Viktoria hostí ve čtvrtek 7. listopadu Real Sociedad.