Trpišovský mluvil o Džekovi, nastínil i sestavu: Lingr chybí, co Schranz?

„Sešívaní“ proti svému tureckému soupeři potřebují bodovat, aby se udrželi na postupových příčkách ve skupině Evropské ligy. Z ofenzivních hvězd Fenerbahce vyzdvihl kouč Trpišovský především Dušana Tadiče a také Edina Džeka, se kterým se poprvé střetnul ještě v době, kdy tehdy mladičký bosenský útočník nastupoval za Ústí nad Labem ve druhé české lize.

Fenerbahce dalo v aktuální sezoně aspoň jeden gól v každém zápase. Jak velká výzva pro vás bude pokusit se je poprvé vynulovat?

„Jejich ofenzivní síla je obrovská. Už jenom ta jména: hlavně bych zmínil Tadiče. To je extrémně chytrý hráč a mívá v každé sezoně body spíš jako hokejista. V poslední třetině patří Fenerbahce k evropské špičce a jejich produktivita to jenom potvrzuje. Dostávají se do spousty šancí a dávají hodně rozmanitých gólů, tak to bude velká výzva. Připravujeme se na ně jako na tým i na individuality a bude to prověrka celé naší defenzivy.“

Jedna z ofenzivních hvězd Fenerbahce, Edin Džeko, začínala svou kariéru v Teplicích. Co říkáte na jeho příběh hráče, který se vypracoval mezi nejlepší světové kanonýry?

„Já jsem ho vnímal už v jeho začátcích v Ústí nad Labem, protože jsem tehdy byl asistent trenéra v Xaverově a poprvé jsem ho zaregistroval v zápase, kdy jsme prohráli 0:2 a on dal oba góly. Už tehdy jsme se po zápase bavili o tom, že je v té soutěži úplně ustřelený. V Ústí odehrál jen jednu sezonu na hostování a pak šel zpátky do Teplic, kde měl tu raketovou sezonu. Už tehdy byl vysoký a nebezpečný. Pak jsem sledoval celou jeho fantastickou kariéru. Je to klasická devítka a měl dobrou výkonnost v každém klubu, kde působil. Jeho kariéra je neskutečná vzhledem k tomu, že ji začínal ve druhé české lize. I v současnosti pořád potvrzuje své kvality a ve vápně je to pořád zabiják.“

Během jednoho roku se už potřetí potkáte s trenérským velikánem José Mourinhem. Jak moc si toho ceníte?

„Hrozně moc si toho vážím. On je jedna z největších trenérských ikon všech dob. Jeho jméno znají lidé v každé vesnici na světě. Střetnout se s ním podruhé za dva roky je skvělé pro celou Slavii. Setkání s ním bylo moc příjemné, takže jsem rád, že si to zopakujeme.“

Vidíte podobnosti ve hře Mourinhova Fenerbahce ve srovnání s loňskými zápasy s AS Řím?

„Už jsou tam znát charakteristické rysy jeho práce. Ve Fenerbahce zatím hraje v trochu jiném rozestavní než v AS Řím. Způsob hry je hodně aktivní a je tam víc dostupování, ale to je dané složením kádru. V Římě byl třetí sezonu a už to měl poskládané jinak. Když přijde trenér do nového klubu, tak je to prvního půl roku vždycky jiné kvůli typologii hráčů. Většinou hrajou na čtyři obránce a používají podobně jako Manchester City hybridní rozestavení a mají to postavené jinak v ofenzivě a v defenzivě. Oproti přípravě na zápas s AS Řim je jiná hlavně defenzivní část.“

Zítra hrajete ve 21 hodin a v neděli potom už ve 13:00. Budete to nějak zohledňovat při skládání sestavy?

„Zítra je zápas, ve kterém chceme uspět a dáváme mu maximální vážnost. Až potom budeme řešit, co v neděli. Uvidíme, kolik sil nás to bude stát ať už běžecky nebo soubojově. V sobotu si to potom rozebereme, ale 99,9 % naší pozornosti je teď upřeno na zítřek. Kádr je ve skvělém stavu, všichni hráči jsou zdraví a jsou k dispozici. To nám dává šanci v dalších zápasech vyměnit pár hráčů. Ale neděli začneme řešit až zítra v 11 hodin večer.“

Zmiňoval jste, že jsou všichni hráči zdraví. Jak jsou na tom Daniel Fila a Conrad Wallem, kteří toho v poslední době moc neodehráli? A žádné další zdravotní problémy tedy nemáte?

„Zapomněl jsem na Ondru Lingra, který zítra nebude, protože ho skolila viróza a možná nebude připravený ani na neděli. Ostatní hráči jsou stoprocentně připravení. Daniel Fila má tréninkový deficit, protože měl dlouhodobé zranění, ale už je stoprocentně fit a připravuje se s týmem. Konrad (Wallem) je také zdravý, ale konkurence v kádru je tak velká, že někteří hráči se na hřiště prostě nedostanou.“

S vámi na tiskovou konferenci přišel z hráčů Ivan Schranz. Znamená to, že bude zítra v základní sestavě, když je to navíc střelec důležitých gólů v Evropě?

„Jsem rád, že je Ivan zpátky, protože je pro nás důležitý, a to nejen herně, ale dává také důležité góly. Jeho zranění bylo hodně těžké a jsme rádi, že už naskočil i za reprezentaci a zahrál si také v Českých Budějovicích. Je to pro nás důležitý hráč, který dokáže zahrát na různých postech. Při našem posledním střetnutí proti Fenerbahce hrál i levého obránce a dokonce dal gól. Zítra s ním ale počítám spíš až v průběhu zápasu. Ze základní sestavy vám můžu prozradit, že vzadu nejspíš nastoupí David Zima. Ivan (Schranz) může být hráč, který bude hrát jeden ze zápasů v tom aktuálním náročném programu. Nastoupit od začátku ve čtvrtek i v neděli by na něj bylo zatím asi moc, takže zítra se na hřiště pravděpodobně dostane až průběhu utkání.“