Šílenost brankáře i hádka po výhře v Plzni. Kouč United: Pro mě je to skvělé

Kamerunský gólman má jasný úkol. Rozehrávat balony co nejvíc po zemi a konstruktivně zakládat akce. Jenže před plzeňským gólem se jeho odvaha rovnala zbytečnému až šílenému hazardu. Onana chtěl rozehrát na stopera Matthijse De Ligta, který se ale snadno dostal pod tlak. Dobře ho vypresoval Pavel Šulc, sebral balon, předal ho před odkrytou bránu Matěji Vydrovi a ten bez problémů otevřel skóre.

Onana si měl všimnout, že De Light o Šulcovi nevěděl a měl volit bezpečnější rozehrávku. Takhle svému týmu uškodil a udělal velkou chybu podobně jako v předchozím zápase United s Nottinghamem Forest.

„Nejde o to, že by André udělal chybu, když se stane něco špatného, neviníme jednotlivce,“ zastal se Onany kapitán United Bruno Fernandes. „Velmi v něj věříme. Ví, že udělal chybu, protože je to chytrý kluk, ale v jiných situacích nám mnohokrát pomáhá. Věříme jeho kvalitám na míči. Chyby k fotbalu patří. Chceme hrát odzadu a každý ví, že pak musíme na hřišti udělat správná rozhodnutí.“

Experti ale pro gólmana se sklonem ke zbytečným minelám takové pochopení nemají. „Na vině byli André Onana i Matthijs de Ligt, ale Onana o trochu víc,“ řekl při hodnocení utkání bývalý záložník United Owen Hargreaves. „De Light v tu chvíli nechtěl míč a Onana nakonec rozehrál špatně. Ruben Amorim po obráncích požaduje, aby do podobných situací šli. De Ligt dostal balon zády k bráně, Onana ho navíc špatně rozehrál. Pro středního obránce je těžké to v takové pozici zvládnout.“

Inkasovaný gól i podle názorů dalších expertů na Ostrovech jde spíš za jedničkou United. „Byla to hrozná přihrávka,“ řekl pro TNT Sports bývalý velšský záložník s bohatými zkušenostmi z Premier League Robbie Savage. „Onana se snažil rozehrát, ale pro De Ligta to bylo složité. Pak se dostal mimo prostor své brány, balon šel k Matěji Vydrovi a ten to už měl snadné,“ dodal.

Do tlaku na gólmana své mužstvo nabádal před zápasem i plzeňský trenér Miroslav Koubek. „Říkali jsme si před zápasem, abychom brankáře Onanu dohrávali. Zdálo se nám, že v poslední době není v dobrém rozpoložení, hráči měli za úkol ho presovat,“ zmínil zkušený kouč.

Angličtí reportéři řešili po vítězném duelu United, které favorit v Plzni otočil až v samém závěru a vyhrál 2:1, konflikt mezi ofenzivními hráči United. Po závěrečném hvizdu mezi sebou ještě na trávníku horlivě diskutovali dvougólový střelec Rasmus Höjlund a křídelník Amad Diallo, který dánskému útočníkovi připravil první gól.

Höjlund se vztekal, že mu při jedné z brejkových situací v závěru, kdy Plzeň otevřela hru, jeho spoluhráč v dobré pozici nedal balon a on nemohl dokončit hattrick. Později svému parťákovi také nepřihrál a vedlo to k emotivní hádce před odchodem do tunelu k šatnám, byť mužstvo slavilo v Doosan Areně výhru.

„Ano, vím o tom, ale pro mě je to skvělé,“ zmínil trenér Amorim, když se po zápase na konflikt dvou hráčů ptali angličtí reportéři na tiskové konferenci. „Když tě zápas nezajímá, tohle neuděláš. Když se naopak staráš, bojuješ v zápase jako se svým bratrem, s otcem, s matkou. Pro mě je to velmi dobré znamení. Je to pozitivní, zdravá věc, nechal jsem pak hráče a kapitána, aby to uklidnili. Pokud uvidím, že už je to za hranou, sám půjdu do šatny. Ale je to jejich prostor, musí o tom spolu mluvit a pak znovu bojovat.“