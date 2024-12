Vydra o gólu: Hlavně to nepo... Bavil jsem se s Fernandesem i Mountem

Krátce po startu druhé půle mířila k Matěji Vydrovi luxusní pobídka od Pavla Šulce. V ten moment byl na osudové křižovatce jen on a prázdná brána. „Říkal jsem si, hlavně to neposer…,“ smál se útočník Viktorie. Nezmatlal to, střelou propnul síť a poslal Plzeň do vedení 1:0. Na Manchester United to však nestačilo. V závěrečné půlhodině slavný klub dvěma góly Rasmuse Hojlunda skóre převrátil.

Velká euforie po brance na 1:0?

„Obrovská. Vstoupili do druhé půle dobře, věděli jsme, že gólman může chybovat. To se stalo, dokázali jsme to potrestat. Manchester pak zvýšil obrátky a zápas bohužel otočil.“

K vaší brance, skvělá práce Pavla Šulce, že?

„Stoprocentně. Onana nebyl v brance a já si jen říkal: hlavně to neposer. Naštěstí jsem nikoho před sebou netrefil, a dokonce trefil bránu. Vyšlo nám to, ale prohráli jsme.“

Byl klíčový pro výsledek příchod Rosmuse Hojlunda?

„Jestli se nemýlím, dal dvě branky, takže ano. Obecně střídající hráči rozhodli. Soupeř má nového trenéra, hráči jsou na stejné lajně, všichni se chtějí ukázat. Bylo znát, že zápas chtějí otočit. Kluci z lavičky tomu hodně pomohli, nám asi docházely síly. Škoda, že jsme bod neurvali. Bylo to blízko. Na spoluhráče jsem pyšný. Strašně jsme tomu obětovali, moc toho naběhali, skákali do střel, Jedla podal v bráně skvělý výkon, pochytal plno tutovek. Bod byl blízko…“

Jaké to pro vás bylo zase ochutnat špičkovou kvalitu Premier League?

„Těšil jsem se na pár hráčů z United, známe se, chvilku jsme pokecali po zápase. Bylo to nádherný si zase zahrát proti takovému klubu. Ale hlavně pro kluky, co to nezažili, je to úžasné. Aspoň poznali, jak na tom top hvězdy jsou. Sice jsme prohráli, ale v některých pasážích jsme se dokázali Manchesteru vyrovnat. Dali jsme do utkání české srdíčko, chtěli to urvat za každou cenu. Mrzí to. Mě určitě.“

S kým jste si popovídal po utkání?

„S Brunem Fernandesem, Masonem Mountem a gólmanskou trojkou Tomem Heatonem. Bavili jsme se o rodinách, tak obecně. A taky o tom, že nám vzali bod. Bruno říkal, že proti českým týmům, nebo i našemu nároďáku, nehraje rád, protože prý běháme jako blázni.“ (směje se)

Článek pokračuje pod infografikou

Projevila se po ke konci utkání nezkušenost týmu s takovými soupeři?

„Těžko říct. Spíš byli United lepší. Tak to prostě je.“

V klíčové chvíli zápasu neuhlídal střílejícího Hojlunda mladíček Sojka. Dostalo se mu v kabině podpory?

„Moc nevím, co se po zápase dělo. Dělal jsem rozhovory pro televize, teď jsem tady s vámi. Ale pro něj to bylo strašně těžký. Když jsem byl na hřišti, při rohových kopech jsem měl Hojlunda na starosti a vím, jak to bylo složitý. Byl strašně silný. Nevím, zda se to Sojkovi vůbec dá vyčítat. Ten útočník moc dobře věděl, co dělá. Pohlídal si to.“

Za stavu 1:1 jste měl ještě jednu velkou šanci po přihrávce Adua. Vyčítáte si ji?

„Jo. V podstatě jsem čekal, že to nikdo neztečuje. Ale trefilo mě to břicha, a pak jsem se hodně blbě zorientoval. Jde to za mnou. Kdybych proměnil, byl by zápas rozhodně jiný. Byla to moje blbost.“