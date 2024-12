Případ Chorý: možný trest 10 zápasů, verdikt do ledna. Jak koná UEFA?

Hodně nepříjemné deja vu. Slávistický hráč po téměř pěti letech opět čelí obvinění z rasismu na hřišti. Po známém incidentu Kúdela-Kamara je nyní horko okolo Tomáše Chorého, který měl podle Anderlechtu nevybíravě urážet dánského obránce Mathiase Zanku Jörgensena. Web iSport.cz v pátek zjišťoval pozadí případu, to, jak k němu bude UEFA přistupovat a jaký trest vytáhlému útočníkovi případně hrozí. Co hraje v jeho prospěch?

Na první pohled se každému vybaví případ Ondřeje Kúdely, ale situace jsou jiné. Vyhrocená fáze zápasu, silné reakce všech zúčastněných, následná potyčka i fakt, že Kúdela si zakryl při promluvě s Glennem Kamarou ústa – to vše od první chvíle iniciovalo, že se na hřišti stal průšvih. Chorého incidentu se Zankou by si divák skoro nevšiml, řešil se zhruba 40 sekund a hra následně pokračovala. Dohru však mohou mít obě situace stejnou.

„Během zápasu byl obránce Mathias Zanka Jörgensen obětí rasistického chování hráče Slavie Praha,“ má jasno Anderlecht, který bude situaci řešit s UEFA. Případ je koneckonců zaznamenaný ve zprávě technického delegáta. Co to znamená pro Chorého?

Začněme tím, čím si můžeme být jistí – minimální výší případného trestu. Od kauzy Kúdely se pohled UEFA na případy rasismu nezměnil a i nadále dle článku 14 platí, že pokud je hráč shledán vinným, dostane stopku minimálně na deset utkání. Ta se týká soutěží pořádaných hlavním evropským fotbalovým orgánem – v případě Chorého tedy pro Evropskou ligu, kvalifikace na mistrovství světa v dresu české reprezentace a případnou Ligu mistrů v příští sezoně.

Jakmile se případ na UEFA dostane, má několik stupňů projednávání. Jak se ale redakce dozvěděla, verdikt musí padnout už před následujícím, tedy sedmým zápasem ligové fáze Evropské ligy. Jasno tak musí být do 23. ledna, kdy Slavia v Řecku vyzve PAOK Soluň. Je dlouhodobě nastavenou strategií UEFA, aby tyto případy řešila rychle.

Je tak nadmíru pravděpodobné, že události dostanou rychlý spád. Podobně jako před lety vyšle UEFA do akce inspektory, kteří si vyslechnou verzi všech účastníků incidentu. Největší roli v rozhodnutí o vině či nevině ale při posuzování disciplinární komise hrají přímé důkazy.

Co hraje pro Chorého

Slavia tvrdě stojí za tím, že Chorý nic rasistického neřekl, Zankovi měl dle její verze nadávat česky. Pokud je to pravda, rozhodně využije kamer ze stadionu. Experti na odezírání z úst působili i v případu Kúdela, na rozdíl od něj se ale z dostupných zdrojů nezdá, že by Chorý měl při své komunikaci s protihráči zakrytou pusu.

Pražané se v případném šetření budou rozhodně obracet i na chování rozhodčího na hřišti. Jak web iSport.cz totiž zjišťoval, ten má dle protokolu UEFA v případech projevů rasismu během zápasu konat dle jasného postupu. Pro úplnost, nejde o volně dostupnou přílohu B článku 45.05a Rezoluce proti rasismu, ta popisuje postupy v případě rasistických projevů na tribunách.

Dobře obeznámený zdroj popisuje, že v případě, že by rozhodčímu byl na hřišti nahlášen závažný incident, inicioval by jeho řešení už v poločase. Zorganizoval by jednání se zástupci obou klubů, observerem rozhodčích, technickým delegátem a takzvaným venue directorem.

To se nestalo, podle Slavie byl během utkání venue director belgickou stranou kontaktován ve 36. minutě jen kvůli rasistickému chování diváků. „Toto obvinění bylo ihned prošetřeno a nepotvrdilo se.“ Dá se tak říct, že chování rozhodčího a neaktivování protokolu v průběhu zápasu hraje pro Chorého verzi.

Nutno ovšem říct, že UEFA případy rasismu mezi hráči neřeší příliš často, tudíž je náročné udávat jakýkoliv precedens. Od kauzy Kúdela k podobnému případu v evropských pohárech nedošlo.