Anderlecht obvinil Slavii z rasismu. Pražané reagují: K ničemu nedošlo

Tisková konference hostí začala v Edenu s nezvyklým zpožděním. Pak ale před novináře předstoupil trenér David Hubert a krom klasického hodnocení duelu je šokoval následujícími slovy: „Podáme stížnost podle protokolu UEFA kvůli rasismu ze strany hráče Slavie na začátku zápasu. Nedokážu pochopit, jak se takové věci mohou na hřišti stát.“

Na veřejnost to dále vytáhl belgický klub kolem jedné hodiny v noci oficiálním vyjádřením na svých webových stránkách: „Během zápasu byl obránce Mathias Zanka Jörgensen obětí rasistického chování hráče Slavie Praha. Anderlecht tyto události silně odsuzuje a stojí za svým obráncem. Klub bude nadále komunikovat s UEFA a případ pečlivě sledovat,“ stojí v něm.

Incident se měl udát v první půli, z tribun i z televize mohl být snadno přehlédnutelný. Ve 13. minutě je z televizních záběrů zřejmé, že Zanka Jörgensen spěchá v přerušené hře se záložníkem Matsem Ritsem za sudím Anastasiosem Papapetrouem, ukazují na Tomáše Chorého a divoce gestikulují. Sudí krátce promluví s Chorým a pak i před další protesty hostů ukáže, aby hra pokračovala. Celá sekvence trvá něco přes půl minuty.

„V tu chvíli jsem byl tak znechucen, že jsem chtěl opustit hřiště. Musím pogratulovat Zankovi, že se navzdory všemu znovu uklidnil,“ dodal na adresu dánského hráče s bohatými zkušenostmi z Premier League, kterého v první půli viditelně musel uklidňovat brankář Colin Coosemans.

Slavia reaguje

Deník Sport a web iSport.cz oslovil Slavii v nočních hodinách s žádostí o reakci, přišla kolem deváté ranní.

„SK Slavia Praha nebude nijak reagovat na vyjádření Anderlechtu Brusel. Klub si je jistý, že k žádné rasistické urážce ze strany našeho hráče nedošlo. Rasismus dlouhodobě odsuzujeme, je pro nás nepřijatelný a v rámci naší organizace máme řadu preventivních programů na boj s nenávistí a netolerancí v jakékoliv formě. Protokol UEFA pro případ rasismu v průběhu zápasu je jasně popsán a nebyl aktivován,“ stojí ve vyjádření klubu.

Protokol o rasismu, na který se „sešívaní“ odkazují, je ve své nové podobě pod hlavičkou UEFA silnějším nástrojem, než měl rozhodčí kdysi. Při jakémkoliv rasismu mezi hráči nahlášeném na hřišti by se měl aktivovat, sudí si pozvat kapitány na hřišti k sobě a dát jim první varování, že příště může zápas přerušit. Naopak během zápasu se řešil protokol o rasismu ze strany diváků, ani ten však nebyl aktivován.

„Anderlecht kontaktoval Venue Directora UEFA přibližně v 36. minutě zápasu s tím, že údajně mělo dojít k rasismu ze strany diváků. Toto obvinění bylo ihned prošetřeno a nepotvrdilo se. Po zápase bylo ze strany Anderlechtu toto tvrzení změněno na údajný rasismus některého z našich hráčů,“ píše Slavia.

Zástupci Anderlechtu českou stranu s incidentem osobně po zápase nekonfrontovali, ale nechali jej zanést do zápisu delegáta, na světlo se poprvé dostala až při Hubertově tiskové konferenci. Podle informací webu iSport.cz ale není Chorý jediným hráčem, který byl z rasismu osočen. Během zápasu z toho měl obvinit Kasper Dolberg v ohnivé debatě i Tomáše Holeše.

„Emoce k fotbalu patří, stejně tak je měli i hostující hráči, ale to, že naši hráči mluví česky zvýšeným hlasem, nelze považovat za rasismus. Anderlecht nás ani v průběhu zápasu, ani po jeho skončení nekontaktoval a stejně tak nijak nespecifikoval, co je vlastně podle nich rasistické chování a co se konkrétně stalo. Je nám velice líto, že tohle nepodložené obvinění vůbec zaznívá. Renomovaný soupeř tohle dle našeho mínění nemá zapotřebí,“ zní prohlášení klubu, který dle zdrojů redakce za Chorým plně stojí. Útočníkovi se slovy podpory telefonoval v pozdních hodinách i předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.