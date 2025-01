Expert Levý o Plzni: V útoku je nejsilnější. Přestup Adua možná v létě

Jak na vás zapůsobil Prince Adu?

„Pro mě to byl jednoznačně hráč utkání. Plzeň hrála týmově, ale on tomu dal nadstavbu v podobě gólu. Také co si vypracoval za šance, jak pracoval pro mužstvo, co uhrál za balony. Z výborného týmového výkonu ještě vyčníval.“

Vypadá ještě lépe než na podzim?

„Pauza mu prospěla, také měl možnost se třeba během soustředění ve Španělsku víc adaptovat na plzeňské prostředí. Ví, co se od něj očekává, jaká je jeho role v týmu. Pomalu se uzdravuje Durosimni, jsou tam Vydra, Vašulín, v útoku má velkou konkurenci.