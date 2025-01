Trpišovský: Diouf? Soustředí se sám na sebe. Přestupy čeká po víkendu

Finito, Evropské lize dávají fotbalisté Slavie po remíze 2:2 s Malmö na nějaký čas sbohem. Teď se budou oficiálně soustředit na ligu, kterou začnou v neděli proti Mladé Boleslavi. Veškeré pohyby ven z kádru čeká Jindřich Trpišovský právě až po ligovém víkendu, promluvil i o jeho osobním dojmu z žádaného El Hadjiho Malicka Dioufa. „Vidím to tak, že on zvěsti vůbec neřeší. I proti Malmö jsme viděli jeho obří přínos,“ řekl trenér na adresu senegalského beka.

Do Edenu dorazilo přes 17 tisíc diváků, výhry v Evropě se ale opět nedočkali. Slavia kvůli hrubým chybám ztratila vedení a pak zápas se Švédy sama musela dohánět. „Musím poděkovat divákům, že dorazili ve všední den na zápas, kde nám už o nic nešlo. Utkání bylo volnější, nebylo to svázané, padly čtyři góly a mohlo jich padnout klidně víc. Šanci dostali mladí hráči, někteří to zvládli velice dobře. Škoda ztrát v přechodu, hlavně ve druhém poločase. Chtěli jsme se rozloučit vítězstvím,“ začal tak tiskovou konferenci Jindřich Trpišovský.

Jak celkově působení v Evropské lize hodnotíte? Když do toho zahrnete první zkušenost v novém formátu.

„Jsou to dva zápasy plus, což je vždy dobré. I ty lednové jsou super, protože místo přípravy hrajete takhle ostré zápasy. Chybí mi ale stále odvety, hrát doma venku, viz s Frankfurtem. V tom je systém specifický, na to si zvykáme. Stejně tak na počet bodů, kde nevíte, kolik vám stačí na postup. Je větší šance se dostat dál, ale paradoxně jsme to nezvládli. To je pro nás velké zklamání, zvlášť když jsme měli čtyři body po dvou zápasech.“

O víkendu začíná liga, čekáte ještě pohyby v kádru? Avizoval jste možné odchody reprezentantů do 21 let – Daniela Fily a Filipa Prebsla.

„Jde o ty samotné hráče. Jsou tam nějaké nabídky a hráči náš názor znají. Do neděle asi pohyb bude minimální a začne to od pondělí. Někteří hráči se ještě rozhodují, kde to jaro před EURO stráví, mají více možností. Jeden má možnost jít i do zahraničí, sám zvažuje, co pro něj bude lepší.“

Vím, že o tom nerozhodujete, tak se vás nebudu ptát na nějakou pravděpodobnost jeho udržení. Ale jak na vás působí El Hadji Malick Diouf v kontextu sílících spekulací o zájmu z Anglie?

„Velké pozitivum je, že to s nikým neřeší a soustředí se sám na sebe. Byli bychom nejraději, kdyby na jaro zůstal, viděli jsme jeho přínos i proti Malmö. Většinu akcí jsme tahali v první půli po pravé straně a ve druhé se po jeho příchodu chytly obě. Vidím to tak, že on zvěsti vůbec neřeší. Na PAOK byl jedním z našich nejlepších hráčů, chodí do soubojů s velkým nasazením. Ví, že mu nic neuteče, ale samozřejmě víme, že ve fotbale může být večer něco úplně jinak než ráno. Ale pokud mám odpovědět, stopy to na něm vůbec nenechává. I na Malmö jsme byli domluveni s vytížením, aby byl připravený směrem k neděli.“

Ve středu jste říkal, že jste zvědavý, jestli si hráči budou bez tlaku počínat v zakončení lépe. To se úplně nepovedlo, je to před ligou varování?

„Není příjemné, když takové šance nedohrajete – sólový nájezd, dorážky z pár metrů. Je to asi šestý zápas v řadě. Tyto situace rozhodují a hází na tým nervozitu. Podstatné je, že se do situací dostáváme, takže věřím, že góly z toho přidávat začneme.“

Je nepříjemný i fakt, že jsou trochu rozevřené nůžky mezi základní sestavou a náhradníky?

„Je to úhel pohledu, nemůžeme mít dvacet hráčů na úrovni Provoda. Když víte, že jste tahoun, je to jednodušší, když bojujete o místo na slunci. Na některých postech musí být výkony lepší, i proto je výhoda mít univerzální hráče. Snaha je hezká věc, ale to samotné na Slavii nestačí, hráči si tu výkony musí stále obhajovat kvalitou. Na druhou stranu, takový Dominik Pech opět byl skvělý, ten chytil šanci výborně. Také jsme nastoupili s více změnami v sestavě než soupeř, ale přesto to bylo v podstatě vyrovnané.“

Ivan Schranz se podepsal pod vyrovnávací gól Malmö, ale pak sám branku dal. Budete ho chválit, nebo budete kritický?

(usmívá se) „Když to odlehčím, měl 1+1. Přehlédl hráče a namazal soupeři, malý odpustek si udělal svým gólem. Ale ta věc nás kopla ze zápasu, který jsme měli pevně pod kontrolou. Jeho samotného to mrzí nejvíc.“