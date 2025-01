Slavia - Malmö 2:2. Evropská derniéra sešívaných, loučil se i Diouf?

Proti Malmö se očekával uvolněný zápas bez tlaku a to se rozhodně potvrdilo. Diváci v Edenu sledovali spíše přátelské utkání s nadstandardní kulisou než velký zápas Evropské ligy. S tou se Slavia definitivně rozloučila remízou 2:2. Při odchodu ze stadionu se místo zklamání z další evropské ztráty možná fanouškům, ale i trenérům, spíš honila hlavou otázka – bylo to naposledy, co jsme viděli prohánět se v Edenu talenta El Hadjiho Malicka Dioufa?

V konečném součtu to mohlo být utkání plné loučení - hráčů, kteří alespoň na čas zřejmě dají hraní v Edenu sbohem, se na hřišti prohánělo více. Šanci v základní sestavě dostal třeba útočník Daniel Fila, který půl roku před EURO do 21 let vyhlíží větší vytížení na hostování.

Proti Malmö se bil, chtěl se ukázat, ale nedostatek herní praxe na něm byla v některých chvílích znát. Jako když byl ve 29. minutě vyslán na zteč Mojmírem Chytilem a tváří v tvář gólmanu Friedrichovi zklamal. Na gólovou listinu se nakonec nezapsal, ale mohl zblízka při vstupu do druhé půle pozorovat střídajícího Tomáše Chorého, který po bleskové akci rozburácel Eden. Jako kdyby chtěl ukázat, že právě on je řešením do té doby nevyzrálé slávistické koncovky.

Na delší dobu se s vytížením zřejmě loučil i brankář Aleš Mandous. V obou zápasech Evropské ligy sice obstál (s Malmö v první půli dokonce lapil penaltu Erika Botheima), při konkurencI v podobě Jakuba Markoviče a Jindřicha Staňka ale bude v lize tahat za kratší konec provazu.

Nejméně chtěná derniéra by to ze slávistického pohledu byla pro El Hadjiho Malicka Dioufa. Podle informací deníku Sport o něj zájem v Premier League sílí a anglický Brighton je připraven Senegalce do pondělí přivést do svých řad. Proti Malmö mladík naskočil hned po pauze do dění, což je dobrý signál. Kdyby byla jednání v závěrečných fázích, klub by ho zřejmě pošetřil úplně kvůli riziku zranění.

Teď budou trenéři i fanoušci v napětí, zda nebude nabídka nakonec tak lákavá, aby levonohý rychlík zmizel už o víkendu. Podle informací redakce, ale panuje přesvědčení, že hráče Slavia udrží až do léta. Sám Diouf ani jeho agent zaječí úmysly nemají a Pražanům po prodejích Antonína Kinského a Matěje Juráska o finance momentálně nejde.

Co by jim chybělo, ukázal Diouf v 77. minutě, kdy náramným centrem vybídl ke skórování Ivana Schranze. Slovák v tu dobu srovnával na 2:2, předtím si Slavia vlastními chybami nechala zápas protéct mezi prsty slepenými góly Tahy Aliho a Huga Bolina. Platí tak, že na vlastním hřišti nevyhrála v pohárech od srpnového skolení Lille.

Loučení s Evropskou ligou je tak stejně hořké jako celé slávistické působení v tomto ročníku. Nyní v Edenu doufají, že tuto soutěž na dlouhou dobu neuvidí. Konkrétně minimálně na rok a půl. Příští sezonu totiž „sešívaní“ chtějí znělku druhé nejprestižnější soutěže UEFA stůj co stůj vyměnit za hymnu Ligy mistrů.