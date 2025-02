Koubek po prohře Plzně: Ferencváros nás překvapil, do odvety si věříme

Jaký je to výsledek do odvety?

„Dává nám naději do odvety, dá se s tím žít, i když to nebude lehké. Našim cílem bylo zápas překlopit na naši stranu. Ale šance pořád je.“

Mrzí vás prvních dvacet minut, kdy vás Ferencváros dostal pod tlak?

„Ano, toho lituju. Nezachytili jsme úvod zápasu, Ferencváros nás překvapil jinou typologií hráčů a jiným způsobem hry, než na jaký je zvyklý. Zjistili, že tohle na nás může platit víc, než jejich kombinační fotbal. Nepostavili nejlepší křídelní hráče, co tady mají, naopak vsadili na dva hrotové silné útočníky ve vzduchu. Hru zjednodušili, měli i dobré kombinace po křídlech. Hráli nepříjemně, agresivně, zvolili možná trošku ostrovní taktiku podle trenéra Robbieho Keana. Dvacet, dvacet pět minut to na nás platilo. Pak jsme srovnali krok, kolegové říkali, že v určitých číslech jsme byli statisticky lepší. My jsme začali špatně, nezachytili úvod, nebylo to od nás v pořádku, byli jsme všude o krok pozdě a prohrávali jsme souboje. Oni sbírali odražené míče, my jsme byli pod tlakem a soupeř si vytvářel šance.“

Dostali jste gól, ale postupně jste se dostávali do zápasu.

„Asi jako mávnutím kouzelného proutku jsme se zhruba od 25. minuty rozjeli, možná jsme se potřebovali trošku rozběhat. Pak jsme se dostali do hry, bylo to o tom, zda dokážeme zlepšenou hrou vyrovnat. To se nepodařilo, nedotažených možností tam bylo dost.“

Jste spokojený s přínosem Memiče, Durosinmiho a Doskiho, kteří nastoupili poprvé v evropské sezoně?

„Kluci si tuhle úroveň musí vizuálně osahat i z lavičky, pak od nás dostali možnost i na hřišti. Jak už jsem říkal před utkáním, začali jsme s těmi, co už podobná utkání absolvovali. Všichni tři vnesli do týmu pozitivní vklad.“

Proč brzy střídal Matěj Vydra, který vypadal velmi dobře?

„Vždycky říkáte, že Koubek nestřídá, že tam má jen deset hráčů, teď zase, proč dostali možnost jiní… Matěj je rychlostní typ, který se snadno zlaktátuje. Hrál dobře, ale také má za sebou problémy s koleny, proto takhle točíme kádr. Navíc Rafiu (Durosinmi) potřeboval další minutáž.“

Nebál jste se nebezpečných brejků soupeře?

„O poločase jsme hráče nabádali, že se nesmíme zbláznit a dostat druhý gól. Cítili jsme, že jsme schopni soupeře zatlačit, ale zároveň bylo důležité nedostat druhý gól. Doski namazal protihráči nepovedenou přihrávkou, šli pak na nás tři na jednoho. Naštěstí to pak sám vyřešil a brejk Ferencvárosi nevyšel.“

Pomůže vám v odvetě domácí prostředí?

„Neplatí pravidlo branky na soupeřově hřišti, ale ani takto to není pro soupeře tak dobrý výsledek. Možnost domácí odvety je asi lepší, než kdyby to bylo obráceně. Je to naše porážka, výsledek pro odvetu je těžký, ale zároveň přijatelný, tak to jako mužstvo cítíme. Otočíme to, věříme si.“

Nebylo to v závěru až moc velké drama, kdy jste hodně otevřeli hru?

„Kluci nechtějí prohrát, v tu chvíli je těžší dodržovat taktiku, strategii. Vidí, že je to nula jedna a snaží se vyrovnat. Souhlasím, že to bylo moc otevřené, domácím mohl vyjít jeden, dva brejky, kdy chodili do naší zbytkové obrany. Moc k tomu nechybělo, bylo to nebezpečné. Druhý gól naštěstí nepadl, to by byla komplikace.“