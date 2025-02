Jedlička o Maďarech: Polívají pivem, lítá na vás slivovice. Nic jednoduchého

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Držel, co to šlo. Jen na tečovanou ránu, která chytla faleš a zapadla přesně za háčky zadní tyče, neměl nárok. I díky brankáři Martinu Jedličkovi (27) si Plzeň do domácí odvety odváží z Budapešti hratelný výsledek.

Souhlasíte?

„Jo, byl to těžký zápas. Věděli jsme, že domácí budou hrát ve dvanácti díky výborné kulise. Lidi je dotlačili k výhře 1:0, ale věřím, že doma s podporou našich fanoušků to zvládneme a postoupíme.“

Hodně vás na začátku zatlačili, že?

„Tušili jsme, že na nás vlítnou. Měli tam nějaké další šance, takže 0:1 je pořád dobrý výsledek. Je to furt otevřené.“

Která šance byla nejtěžší? Hlavička pod břevno? Nebo rána zblízka na přední tyč na spodek?

„Ještě že ten spodek netrefil... (smích) Nevím, chci pomáhat týmu. Jsem nastavený tak, že když něco vylítne, chytím to. Samozřejmě to není jednoduché, když vás tam polívají pivem a lítá tam na vás slivovice. Ale věřil jsem, že klukům pomůžu. Bohužel ne s čistým štítem.“

Až tak divoké to bylo?

„Příjemné to nebylo, dres potřebuje vyprat.“

Měl jste si ho vyměnit.

„To ne, já si dresy neměním.“

Co jste tam měl za okřikování s podavačem míčů?

„Bylo to v zápalu boje. Prohráváte, potřebujete rychle hrát a jeden podavač šel úplně do rohu a dělal, že mě neslyší. Tak jsem na něj trošku zařval. Tím bych se mu chtěl omluvit.“

Slyšet však byli i vaši fanoušci.

„Super. Musíme jim za to poděkovat a doufat, že jako vždycky vyprodají i náš stadion a pomohou nám k postupu. Z brány jsem viděl, že od inkasovaného gólu jsme byli sedmdesát minut lepší.“

Se smolnou tečí se asi moc nedalo dělat, že?

„No... Škoda, ale to je fotbal. Popravdě nám to vzadu moc nelepí, ale tentokrát už to bylo lepší. Věřím, že je to otázka dní, kdy se to všechno otočí a budeme zase úspěšní díky sbírání nul.“

Bez Dwehova dotyku byste střelu chytil?

„Stoprocentně bych ji chytil.“

Překvapil vás soupeř něčím? Trenér Koubek přiznal, že čekal jinou organizaci a jiné typy hráčů v ofenzivě.

„Já chytám, neběhám. Neřídím se pokynů, které chce trenér po hráčích, takže mě osobně ne. Potvrdilo se moje očekávání, že nahoře mají kvalitu díky drahým a rozdílovým hráčům.“

Jeden z nich, snajpr Barnabás Varga, se pro odvetu vykartoval.

„Ani o tom nevím, je to pro mě novina. Nekoukám na Vargu nebo na Abu Faniho. My se chceme semknout jako tým a postoupit. Jde nám o to jít dál, nic víc.“

Čekají vás Teplice, odveta s Ferencvárosem a Slavia. Vnímáte, že se může lámat sezona?

„Určitě, určitě. Anglických týdnů máme za sebou dost, ale pro fotbalistu je vždycky lepší hrát. Věřím, že se semkneme, výsledky budou zase lepší a budeme hlavně vyhrávat i venku.“