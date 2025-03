Plzeň - Lazio v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Fotbalisté Viktorie Plzeň se z předkola play-off probojovali do osmifinále Evropské ligy, kde se utkají s Laziem Řím. Úvodní zápas odehrají Západočeši na domácím hřišti a budou usilovat o co nejlepší výsledek do odvety. Duel začíná v Doosan Aréně ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Plzeň vs. Lazio živě?