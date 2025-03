Koubek před EL: Na Lazio zvažujeme dvě změny, máme radost z Memiče

Lazio o víkendu zvítězilo na AC Milán a hráli opravdu dobře. Jak se chystáte na jejich kvalitu?

„Souhlasím s tím, že jsou zatraceně dobří. Čerpali jsme i z dalších záapsů, máme k dispozici balík informací. Máme čest setkat se s vysokou kvalitou, kterou nebude jednoduché skolit.“

Dá se zápas porovnat s loňským čtvrtfinále Konferenční ligy, kde jste vypadli s Fiorentinou?

„Do těch zápasů jsme šli hodně oslabení, na lavičce jsme měli i mládence z béčka. Byla tam nějaká zranění, tresty. První zápas doma hrál v základu i Radim Řezník, šlo snad o jeden ze dvou, který takhle v minulé sezoně odehrál. Přizpůsobili jsme tomu i styl hry, upřednostňovali jsme defenzivu. Teď jsme v jiné situaci, za rok jsme jako mužstvo udělali nějaký pokrok. Naše kádrová situace, hlavně na předních pozicích, je víc rozkročená, můžeme si víc dovolit.“

V čem jste jako mužstvo oproti loňskému jaru dál?

„Jde o čas, hráči jsou delší dobu pohromadě, i když někteří do týmu přišli a někteří jsou naopak pryč. O zkušenosti, sáhnutí si na tuhle špičkovou evropskou konfrontaci. Hráči do sebe dostávají vědomí, že se to dá zvládat, to posiluje vlastnosti okolo psychiky. Dál jsme také v sehranosti, několik plzeňských hráčů se také během roku dostalo do nároďáku, to jim přidalo další sebevědomí. Tohle všechno hráče ve vývoji posiluje, evropské poháry jsou v tomto směru nezastupitelné.“

Anketa Postoupí Plzeň přes Lazio Řím do čtvrtfinále Evropské ligy? ANO NE

Vepředu máte k dispozici čtyři útočníky, ale nebyli na tom ideálně zdravotně. Jak jsou na tom před čtvrtkem?

„Šrámy se hojí. Je to o tři dny lepší, to je všechno.“

Těší vás pokrok Amara Memiče?

„Dokonce obdržel nominaci do bosenské reprezentace, to je také potěšitelné. Kdyyž hráč může hrát poháry v dobrém evropském mužstvu, přijdou i takové odměny. Moc mu to přejeme, je to skvělý kluk, skvěle pracuje. Uvidíme, zda bude v základní sestavě, ale nemusíme se toho bát, nastoupil už proti Ferencvárosi.“

Máte jasno o základní sestavě?

„Poslední dva zápasy nehrál stoper Markovič, měl nějakou virózku. Zvažujeme změny na jednom, dvou postech, rozhodujeme se v balíku dvanácti, třinácti hráčů.“

Dvě poslední utkání (pohár se Zlínem zápas v Boleslavi) odehrál dobře i mladý stoper Jan Paluska. Má šanci na základ proti Laziu?

„Už v Boleslavi se ukázal. Víme, že je to kvalitní mladý obránce, pere se tady o místo na slunci. Když se otevře prostor pro to, aby hrál, bez obav ho tam pustíme. Hrál v téhle sezoně třeba doma proti Sociedadu. Má trošku smůlu v tom, že vzadu je velká konkurence. Ale ukázal, že pozornost si zaslouží víc a víc.“

Jaký bude pro vás přijatelný výsledek do odvety?

„Výsledek většinou přichází s dobrou hrou, i když někdy to také nemusí být pravda. Já budu spokojený s tím, když mužstvo podá výkon, který bude mít parametry, jakými se nám podařilo prezentovat v nedávných evropských zápasech doma s Anderlechtem, Ferencvárosem nebo Realem Sociedad.“