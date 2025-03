Červ: Mix emocí, cítili jsme šanci na postup. Co mu po zápase řekli hráči Lazia?

Lazio vyzdvihlo fyzickou připravenost Plzně a její schopnost sbírat druhé míče. To jsou vlastnosti, v kterých vynikáte, těší vás taková pochvala?

„Musíme to ukazovat i v dalších zápasech. V takových utkáních, jako bylo to dnešní, je to naprostý fotbalový základ. Když seberete druhý balon, můžete pak tvořit hru. Samozřejmě mě ale taková pochvala potěší. Se středními záložníky Lazia jsme se bavili po utkání a říkali nám, že nečekali, že je takhle potrápíme. Do budoucna na tom můžeme stavět, ale potřebujeme k tomu přidat kvalitu, co mají oni. Třeba jejich klid na míči. Tím se budeme posouvat.“

Za normálních okolností je remíza na Laziu krásný výsledek, ale dnes převládá smutek, že?

„Samozřejmě. Kdyby to byla postupová remíza, tak by byla krásnější, ale takhle bolí.“

Trenér Koubek už sám včera říkal, že vás trápí produktivita. Potvrdilo se to i dnes?

„Je pravda, že šance jsme měli. Spíš nás ale sráží, že si to třeba ještě trochu lépe nepřipravíme. Jsme občas také trochu zbrklí. Dostali jsme se do několika dobrých pozic, ale byla z toho třeba jen nějaká neprůrazná rána. Na druhou stranu je skvělá vizitka, že si na Laziu vytvoříme tolik šancí.“

Překvapilo vás, že jste Lazio dokázali stejně jako v Plzni přehrávat?

„Trocho asi ano. Opravdu musím říct, že jsme hráli dobře. Kromě té patnáctiminutovky po tom, co jsme dali gól. Oni si dokázali vytvořit velký tlak, my se naopak asi trochu lekli. Přestali jsme hrát tím způsobem, kterým jsme jim působili problémy celý dvojzápas. Oni pak prokázali svoji velkou individuální kvalitu a opravdu nás zatlačili. Patnáct, dvacet minut nás mleli. Měli hodně rohů a z jednoho dali šťastný gól.“

Když se ohlédnete za celou sezonu v Evropské lize, jak ji budete hodnotit?

„Pro mě osobně šlo o druhou sezonu v Evropě a byla krásná. Když jsme viděli, co nám do ligové fáze vylosovali za týmy, tak jsme si říkali, že budeme rádi, když se nám povede nějak postoupit. Pak jsme se dostali i přes první vyřazovací část, takže za mě spokojenost. Mohli jsme jít ještě dál, protože s Laziem jsme hráli vyrovnanou partii, takže za mě je to škoda, že jsme vypadli.“

Převládá nyní v kabině smutek z vyřazení, nebo radost z toho, jak jste se prezentovali?

„Je to mix emocí. Kdyby nás Lazio přejelo, tak nemůže být ani smutní. My jsme ale cítili, že na postup máme, takže to teď bolí. Zároveň na sebe můžeme být pyšní. Musíme se hlavně rychle nastavit v hlavě na Baník, který nás v neděli čeká. To je zápas, který potřebujeme zvládnout.“

Co je pro vás největší zážitek z této sezony evropských pohárů?

„Je to především o nabírání zkušeností. To není jenom o tom, že se pobavíme po zápase. Hlavně na hřišti vidíme zblízka kvalitu hráčů z těch nejlepších soutěží. Zároveň každý tým hraje trochu jinak, ale pokaždé je to top třída. Ukazují, že my jim třeba dokážeme sebrat druhý balon, ale jim stačí sebrat jeden ze tří a pokaždé ho udrží. Takže kvalita a zkušenosti.“