Plzeň proti kamarádovi. Cadu nás má načtené, přiznal Jemelka. Čím hrozí?
Ve čtvrtek od 21.00 odstartuje Plzeň v Budapešti další sezonu v základní fázi evropských pohárů, v pořadí třetí pod Miroslavem Koubkem. Viktoria odletěla na duel s Ferencvárosem s odhodláním uhrát první body a výsledkově uspět po sobotní ztrátě na Spartě. Duel bude v jedné věci speciální – v dresu maďarského mistra nastupuje brazilský šikula Cadu (28), v předchozích dvou ročnících stabilní člen plzeňského základu. „Těšíme se na něj,“ řekl novinářům před odletem na Letišti Václava Havla asistent Jan Trousil.
Cadu v uplynulých dvou sezonách odehrál za Plzeň většinu zápasů, v pozici wingbeka přispíval góly i asistencemi. Po vypršení kontraktu se v létě dohodl na novém angažmá v Maďarsku. V dresu ligového šampiona odehrál zatím pět ligových zápasů, vstřelil jednu branku. Ve čtvrtek večer může nastoupit proti svému bývalému týmu, kde má spousty kamarádů.
„Na Cadua se těšíme, byl v kabině oblíbený. Teď je to soupeř, pokud nastoupí, věřím, že ho uhlídáme,“ prohlásil před odletem do Maďarska asistent Viktorie Jan Trousil. „Cadič měl styl jednoznačně založený na technice, na centrech. Může jim poradit nějaké věci na nás, ale rozhodující to nebude,“ dodal člen plzeňského trenérského štábu.
Technicky vyspělý hráč zanechal v Plzni významnou stopu. Fanoušci i spoluhráči ho měli rádi, navíc týmu významně pomáhal na hřišti. „Pozor na jeho zasekávačky. Ale teď hraje zprava, tedy na opačné straně. Asi tolik zasekávat na levačku nebude,“ pousmál se plzeňský stoper Václav Jemelka.
Na novém kontraktu se po minulé sezoně na západě Čech, kam přestoupil před třemi lety z Pardubic (sezonu 2022/23 strávil na úspěšném hostování v Baníku), nedohodl. Rozhodl se přijmout další zahraniční výzvu, mezi zájemci z Evropy vybral maďarský Ferencváros. Postupně se prokousává do základní sestavy a proti Viktorii by se ve čtvrtek večer měl objevit na hřišti.
Jemelka: Má nás načtené
„Bude pro nás speciální, těším se, až ho uvidím. Jsem s ním průběžně v kontaktu. Komentujeme si třeba story na Instagramu. Ale před zápasy nemám zvyk si psát se soupeři,“ prohlásil Jemelka. „My známe z jejich týmu pořádně jen jeho, on zná celý náš mančaft, má nás načtené. Takže je to výhoda spíš pro ně,“ dodal zkušený obránce.
Plzeň odletěla do Maďarska bez trojice Lukáš Hejda, Jan Kopic a James Bello, kteří nejsou na evropské soupisce. Ze zbytku kádru schází jen mladý Jiří Panoš, který se postupně zotavuje z nepříjemné nemoci. Cíl je jasný – po sobotní prohře na Spartě (1:2) urvat první evropské body a přispět do koeficientu.
„Hráli jsme s nimi před šesti měsíci, ale šlo o dvojzápas venku a pak doma odvetu. Chtěli jsme tam uhrát co nejlepší výsledek do odvety, teď je to na jeden zápas,“ připomněl Trousil předchozí souboj Plzně s Ferencvárosem v jarním play off Evropské ligy.
Viktoria v Maďarsku prohrála 0:1, doma pak soupeře ve velkém stylu přejela 3:0 a postoupila do osmifinále, kde následně vypadla po statečném boji se silným Laziem Řím. „Teď zápas bude mít úplně jiný charakter. Určitě si musíme dát pozor na jejich ofenzivu. Varga je výborný hráč, reprezentant Maďarska. Také Keita, k tomu vysocí stopeři. Je toho u nich víc, doufám, že jsme na to připraveni a zvládneme to,“ doplnil Trousil, než společně s dalšími členy plzeňské výpravy zamířil z Prahy do Budapešti.