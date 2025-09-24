Předplatné

Ferencváros – Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Otakar Plzák
Evropská liga
Viktoria Plzeň vstupuje do Evropské ligy a soupeřem jí budou fotbalisté maďarského Ferencvárose, na který narazila během vyřazovací fáze uplynulého ročníku této soutěže. Plzeň tehdy slavila postup, takže maďarský tým má Západočechům co oplácet. Zápas začíná v Groupama Areně ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Ferencváros vs. Viktoria Plzeň živě?

Vše o utkání Ferencváros vs. Viktoria Plzeň

Datum a čas: čtvrtek 25. září, 21:00

Místo konání: Groupama Arena (Budapešť)

Ligová fáze: Evropské ligy 2025/26

Rozhodčí: Sander van der Eijk (Nizozemsko)

TV přenos: Nova Sport 5, Oneplay, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Ferencváros vs. Viktoria Plzeň živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Plzně v prvním duelu Evropské ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5 a Oneplay. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Ferencváros vs. Viktoria Plzeň začíná ve čtvrtek 25. září v 21:00.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2) 

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

300 Kč (cena za první 3 měsíce)

Plzeň v evropských pohárech 2025/26

Plzeň se posunula do Evropské ligy po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. Los jí přichystal náročné soupeře, přesto mají viktoriáni postup ve svých rukou. Prvním soupeřem bude maďarský mistr Ferencváros.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň si zahraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc budou bojovat v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia, 30. 9., 21:00

3. zápas: Atalanta - Slavia, 22. 10., 21:00

4. zápas: Slavia - Arsenal, 4. 11., 18:45

5. zápas: Slavia - Bilbao, 25. 11., 21:00

6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1

 

Evropská liga

Ligová fáze

1. zápas: Ferencváros- Plzeň, 25. 9., 21:00

2. zápas: Plzeň - Malmö, 2. 10., 18:45

3. zápas: AS Řím - Plzeň, 23. 10., 21:00

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce, 6. 11., 21:00

5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc

Evropská liga

Play off

1. zápas: MalmöOlomouc 3:0

2. zápas: Olomouc - Malmö 0:2

 

Konferenční liga

Ligová fáze

1. zápas: Fiorentina - Olomouc, 2. 10., 21:00

2. zápas: Olomouc - Raków, 23. 10., 21:00

3. zápas: Noah - Olomouc, 6. 11., 18:45

4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1

 

 

Play off

1. zápas: Celje - Baník 1:0

2. zápas: Baník - Celje 0:2 

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta 1:2

 

 

Play off

1. zápas: Sparta - Riga 2:0

2. zápas: Riga - Sparta 0:1

 

 

Ligová fáze

1. zápas: Sparta - Shamrock, 2. 10., 21:00

2. zápas: Rijeka - Sparta, 23. 10., 18:45

3. zápas: Sparta - Raków, 6. 11., 18:45

4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00

6. zápas:  Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

