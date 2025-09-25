Šulc s Karabcem slaví výhru Lyonu v EL, Vitík těsně prohrál na Aston Ville
Kromě duelu Plzně na hřišti Ferencvárose se ve čtvrtek večer hrály i další zápasy Evropské ligy. Olympique Lyon v sestavě s Pavlem Šulcem a Adamem Karabcem vstoupil do skupinové fáze výhrou 1:0 v Utrechtu. Aston Villa, která je podle sázkových kanceláří největším favoritem na zisk druhé evropské klubové trofeje, zdolala 1:0 Boloňu, za níž odehrál celý zápas Martin Vitík. Panathinaikos Atény zvítězil v Bernu 4:1 a usadil se v čele tabulky.
Lyon v Utrechtu přežil hned dvě velké šance domácích. Jeho trenér Fonseca ve francouzské lize nesmí na lavičku kvůli konfliktu s rozhodčím, na evropské scéně to neplatí a horkokrevný Portugalec si už po půlhodině vysloužil za protesty žlutou kartu. Karabec ve 38. minutě dopravil míč do sítě, ale gól neplatil pro ofsajd. Až v závěru rozhodl o výhře hostů střídající Američan Tessmann. Šulc odehrál celý zápas a odnesl si žlutou kartu, jeho český spoluhráč byl na trávníku 65 minut.
Španělský trenér Aston Villy Unai Emery, nejúspěšnější kouč v historii Evropské ligy, by rád v květnu v Istanbulu získal trofej už popáté a ve čtvrtek k tomu jeho svěřenci udělali první krok. V Premier League na první výhru v sezoně stále čekají, ale na evropské scéně se dočkali hned napoprvé. Střelou z dálky to zařídil Skot McGinn, který skóroval i v loňském vzájemném duelu v Lize mistrů, v němž Aston Villa vyhrála 2:0. Vitík dostal za faul žlutou kartu.
Panathinaikos, který bude jedním ze soupeřů Plzně, před týdnem odvolal trenéra Ruie Vitóriu a provizorní kouč Kontis začal přesvědčivou výhrou v Bernu. Young Boys v minulém ročníku Ligy mistrů skončili bez bodu poslední a ani tentokrát se jim vstup nepovedl. Už v první dvacetiminutovce třikrát inkasovali a na výhře hostů 4:1 měl největší podíl autor hattricku Maročan Zarúrí. Dominik Pech, který je v Bernu na hostování ze Slavie, si zahrál poslední čtvrthodinu.
Tři body si připsal také další soupeř Západočechů FC Porto. V Salcburku je ukořistil až díky gólu Brazilce Williama Gomese v nastavení. Do té doby měli blíž k úspěchu domácí, ale radost fanoušků po střele srbského útočníka Ratkova překazil videorozhodčí signalizující ofsajd.
Glasgow Rangers po debaklu od Brugg v kvalifikaci Ligy mistrů prohráli doma s dalším belgickým klubem Genkem 0:1. V závěru prvního poločasu je faulem za červenou kartu oslabil Diomande z Pobřeží slonoviny. Podržel je brankář Butland, když zneškodnil penaltu, kterou kopal O Hjon-kjo. Korejský útočník ale po změně stran své zaváhání napravil a pozice trenéra Martina, jehož odvolání v minulém týdnu žádali fanoušci, se zase o něco zhoršila.
Celta Vigo se vrátila do soutěže poprvé od roku 2017, kdy se probojovala až do semifinále. Na úvod ale prohrála ve Stuttgartu 1:2 po brankách, které vstřelili Alžířan Búanání a Maročan Chanús. V závěru Iglesias jen zmírnil prohru.
Lille po jarním účinkování v osmifinále Ligy mistrů začalo ve druhé evropské soutěži vítězně a připravilo norskému Bergenu první porážku po sedmi zápasech napříč soutěžemi. Vedení domácím zajistil jeden z dvojice Maročanů Ikamán, ale Islanďan Magnússon střelou odraženou od tyče vyrovnal. Trenér Génésio pak poslal na trávník osmatřicetiletého Girouda a střelecký rekordman francouzské reprezentace se deset minut před koncem postaral o výhru 2:1.
Go Ahead Eagles se kvalifikovali do hlavní soutěže přímo jako vítěz Nizozemského poháru, ale při své premiéře neuspěli. Zkušenější rumunský tým FCSB se prosadil už po třinácti minutách, kdy se trefil Miculescu. Hosté těsný náskok ubránili i za cenu pěti žlutých karet, které dostali většinou za zdržování a nesportovní chování.
Evropská liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Panathinaikos
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Záhřeb
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Midtjylland
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|4
Ludogorets
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
AS Řím
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Lille
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Freiburg
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|9
FC Porto
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|10
FCSB
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|10
Lyon
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|12
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Genk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|14
Braga
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Nottingham Forest
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|16
Real Betis
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|17
Celtic
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|17
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
CZ Bělehrad
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Ferencváros
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
PAOK
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|22
M. Tel-Aviv
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|23
Basilej
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|24
Brann
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|25
Malmö
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Nice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|28
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Utrecht
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Rangers
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
GA Eagles
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Boloňa
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|33
Salcburk
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|34
Fenerbahce
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|35
Sturm Graz
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|36
Young Boys
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
- Osmifinále
- Play-off