Úspěšný vstup do EL pro Čechy: čistá konta Horníčka i Pavlenky, Gabriel a Kaloč u výher
Brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním kole ligové fáze Evropské ligy k výhře 1:0 nad Feyenoordem Rotterdam. Gólman PAOK Soluň Jiří Pavlenka vychytal remízu 0:0 s Maccabi Tel Aviv. Obránce Adam Gabriel byl u výhry Midtjyllandu 2:0 nad Sturmem Štýrský Hradec a záložník Filip Kaloč u vítězství Ludogorce Razgrad 2:1 v Malmö.
Braga rozhodla až v 79. minutě, když skóroval Navarro. V závěru pak sice Larin dostal míč do sítě českého brankáře, ale gól kvůli ofsajdu neplatil, a tak si Horníček připsal hned na úvod základní fáze čisté konto.
Pavlenka jednou inkasoval, po kontrole u videa však gól neplatil. A protože český brankář předvedl dva vynikající zákroky a PAOK i své největší šance spálil, rozešel se s Maccabi bez branek.
Gabriel začal na lavičce náhradníků Midtjyllandu a na hřiště přišel v 69. minutě. Domácí vytěžili z chyb dánského gólmana Christensena v brance rakouského mistra. Na začátku zápasu si po rohu srazil míč do vlastní sítě a v závěru podcenil lehkou Diaovu hlavičku.
Také Kaloč usedl mezi náhradníky Ludogorce Razgrad a v Malmö nastoupil na hřišti jednoho ze soupeřů Plzně v 63. minutě. Jeho tým rozhodl dvěma góly do přestávky, domácí v závěru už jen korigovali výsledek.
Betis Sevilla v duelu týmů z užšího kruhu favoritů soutěže remizoval s Nottinghamem 2:2. AS Řím, který také bude hrát s Plzní, vstoupil do Evropské ligy výhrou 2:1 v Nice. Z dalších soupeřů Viktorie Freiburg porazil Basilej 2:1 a Fenerbahce Istanbul prohrálo v Záhřebu s Dinamem 1:3.
Ve zbývajícím středečním zápase Crvena zvezda Bělehrad remizovala s Celticem Glasgow 1:1.
Evropská liga - 1. kolo:
PAOK Soluň - Maccabi Tel Aviv 0:0.
Midtjylland - Sturm Štýrský Hradec 2:0 (1:0)
Branky: 7. vlastní Christensen, 89. Diao.
Betis Sevilla - Nottingham 2:2 (1:2)
Branky: 15. Bakambu, 85. Antony - 18. a 23. Igor Jesus.
Braga - Feyenoord Rotterdam 1:0 (0:0)
Branka: 79. Navarro.
Crvena zvezda Bělehrad - Celtic Glasgow 1:1 (0:0)
Branky: 65. Arnautovic - 56. Iheanacho.
Dinamo Záhřeb - Fenerbahce Istanbul 3:1 (1:1)
Branky: 21. a 51. Beljo, 90.+5 Bakrar - 25. Szymaňski.
Freiburg - Basilej 2:1 (1:0)
Branky: 31. Osterhage, 57. Eggestein - 84. Otele.
Malmö - Ludogorec Razgrad 1:2 (0:2)
Branky: 78. Johnsen - 8. Stanič z pen., 24. Bile.
Nice - AS Řím 1:2 (0:0)
Branky: 77. Moffi z pen. - 52. Ndicka, 55. Mancini.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Záhřeb
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Midtjylland
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Ludogorets
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|4
AS Řím
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
Freiburg
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Braga
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|7
Nottingham Forest
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|8
Real Betis
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|9
Celtic
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|10
CZ Bělehrad
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|11
PAOK
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|12
M. Tel-Aviv
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|13
Rangers
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
GA Eagles
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Young Boys
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Lyon
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Utrecht
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Stuttgart
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
FC Porto
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Genk
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Plzeň
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Ferencváros
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Boloňa
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Brann
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Lille
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
FCSB
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Panathinaikos
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Salcburk
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|31
Basilej
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|32
Nice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|33
Malmö
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|34
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|35
Fenerbahce
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|36
Sturm Graz
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
- Osmifinále
- Play-off