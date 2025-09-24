Předplatné

Úspěšný vstup do EL pro Čechy: čistá konta Horníčka i Pavlenky, Gabriel a Kaloč u výher

Lukáš Horníček vychytal v dresu Bragy čisté konto v domácím duelu Evropské ligy proti Feyenoordu
Lukáš Horníček vychytal v dresu Bragy čisté konto v domácím duelu Evropské ligy proti FeyenoorduZdroj: ČTK / AP / Miguel Angelo Pereira
Betis Sevilla remizoval na úvod Evropské ligy doma s Nottinghamem 2:2
Freiburg vstoupil do ligové fáze Evropské ligy domácím vítězstvím nad Basilejí
Lukáš Horníček vychytal v dresu Bragy čisté konto v domácím duelu Evropské ligy proti Feyenoordu
Betis Sevilla remizoval na úvod Evropské ligy doma s Nottinghamem 2:2
Freiburg vstoupil do ligové fáze Evropské ligy domácím vítězstvím nad Basilejí
Betis Sevilla remizoval na úvod Evropské ligy doma s Nottinghamem 2:2
Freiburg vstoupil do ligové fáze Evropské ligy domácím vítězstvím nad Basilejí
11
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Evropská liga
Začít diskusi (0)

Brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním kole ligové fáze Evropské ligy k výhře 1:0 nad Feyenoordem Rotterdam. Gólman PAOK Soluň Jiří Pavlenka vychytal remízu 0:0 s Maccabi Tel Aviv. Obránce Adam Gabriel byl u výhry Midtjyllandu 2:0 nad Sturmem Štýrský Hradec a záložník Filip Kaloč u vítězství Ludogorce Razgrad 2:1 v Malmö.

Braga rozhodla až v 79. minutě, když skóroval Navarro. V závěru pak sice Larin dostal míč do sítě českého brankáře, ale gól kvůli ofsajdu neplatil, a tak si Horníček připsal hned na úvod základní fáze čisté konto.

Pavlenka jednou inkasoval, po kontrole u videa však gól neplatil. A protože český brankář předvedl dva vynikající zákroky a PAOK i své největší šance spálil, rozešel se s Maccabi bez branek.

Gabriel začal na lavičce náhradníků Midtjyllandu a na hřiště přišel v 69. minutě. Domácí vytěžili z chyb dánského gólmana Christensena v brance rakouského mistra. Na začátku zápasu si po rohu srazil míč do vlastní sítě a v závěru podcenil lehkou Diaovu hlavičku.

Také Kaloč usedl mezi náhradníky Ludogorce Razgrad a v Malmö nastoupil na hřišti jednoho ze soupeřů Plzně v 63. minutě. Jeho tým rozhodl dvěma góly do přestávky, domácí v závěru už jen korigovali výsledek.

Betis Sevilla v duelu týmů z užšího kruhu favoritů soutěže remizoval s Nottinghamem 2:2. AS Řím, který také bude hrát s Plzní, vstoupil do Evropské ligy výhrou 2:1 v Nice. Z dalších soupeřů Viktorie Freiburg porazil Basilej 2:1 a Fenerbahce Istanbul prohrálo v Záhřebu s Dinamem 1:3.

Ve zbývajícím středečním zápase Crvena zvezda Bělehrad remizovala s Celticem Glasgow 1:1.

Evropská liga - 1. kolo:

PAOK Soluň - Maccabi Tel Aviv 0:0.

Midtjylland - Sturm Štýrský Hradec 2:0 (1:0)
Branky: 7. vlastní Christensen, 89. Diao.

Betis Sevilla - Nottingham 2:2 (1:2)
Branky: 15. Bakambu, 85. Antony - 18. a 23. Igor Jesus.

Braga - Feyenoord Rotterdam 1:0 (0:0)
Branka: 79. Navarro.

Crvena zvezda Bělehrad - Celtic Glasgow 1:1 (0:0)
Branky: 65. Arnautovic - 56. Iheanacho.

Dinamo Záhřeb - Fenerbahce Istanbul 3:1 (1:1)
Branky: 21. a 51. Beljo, 90.+5 Bakrar - 25. Szymaňski.

Freiburg - Basilej 2:1 (1:0)
Branky: 31. Osterhage, 57. Eggestein - 84. Otele.

Malmö - Ludogorec Razgrad 1:2 (0:2)
Branky: 78. Johnsen - 8. Stanič z pen., 24. Bile.

Nice - AS Řím 1:2 (0:0)
Branky: 77. Moffi z pen. - 52. Ndicka, 55. Mancini.

#TýmZVRPSkóreB
1Záhřeb11003:13
2Midtjylland11002:03
3Ludogorets11002:13
4AS Řím11002:13
5Freiburg11002:13
6Braga11001:03
7Nottingham Forest10102:21
8Real Betis10102:21
9Celtic10101:11
10CZ Bělehrad10101:11
11PAOK10100:01
12M. Tel-Aviv10100:01
13Rangers00000:00
13GA Eagles00000:00
13Young Boys00000:00
13Lyon00000:00
13Utrecht00000:00
13Celta Vigo00000:00
13Stuttgart00000:00
13FC Porto00000:00
13Genk00000:00
13Plzeň00000:00
13Ferencváros00000:00
13Boloňa00000:00
13Aston Villa00000:00
13Brann00000:00
13Lille00000:00
13FCSB00000:00
13Panathinaikos00000:00
13Salcburk00000:00
31Basilej10011:20
32Nice10011:20
33Malmö10011:20
34Feyenoord10010:10
35Fenerbahce10011:30
36Sturm Graz10010:20
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů