Ferencváros - Plzeň 1:1. Rána pro Viktorii, o výhru přišla v poslední minutě

Evropská liga
To je škoda… Plzeň v prvním kole ligové fáze Evropské ligy remizovala na hřišti maďarského Ferencvárose 1:1. Viktoria dlouho vedla, v 16. minutě se prosadil Rafiu Durosinmi. Domácí navíc hráli po vyloučení Cebrailse Makreckise více než poločas v deseti, přesto v nastavení druhé půle dokázali zásluhou Aleksandara Pešiče vyrovnat. V dalším pohárovém duelu Viktoria už za týden hostí švédské Malmö.

Podrobnosti připravujeme.

11

#TýmZVRPSkóreB
1Panathinaikos11004:13
2Záhřeb11003:13
3Midtjylland11002:03
4Ludogorets11002:13
5AS Řím11002:13
6Lille11002:13
7Stuttgart11002:13
7Freiburg11002:13
9FC Porto11001:03
10FCSB11001:03
10Lyon11001:03
12Aston Villa11001:03
13Genk11001:03
14Braga11001:03
15Nottingham Forest10102:21
16Real Betis10102:21
17Celtic10101:11
17Plzeň10101:11
19CZ Bělehrad10101:11
20Ferencváros10101:11
21PAOK10100:01
22M. Tel-Aviv10100:01
23Basilej10011:20
24Brann10011:20
25Malmö10011:20
26Celta Vigo10011:20
27Nice10011:20
28Feyenoord10010:10
29Utrecht10010:10
30Rangers10010:10
31GA Eagles10010:10
32Boloňa10010:10
33Salcburk10010:10
34Fenerbahce10011:30
35Sturm Graz10010:20
36Young Boys10011:40
  • Osmifinále
  • Play-off

