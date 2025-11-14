Tresty od UEFA pro Plzeň: rasistické chování i házení předmětů. Šlo o Švejka?
Disciplinární komise UEFA zveřejnila tresty pro kluby za události z posledního kola evropských pohárů. Tvrdou dohru má duel Evropské ligy mezi Plzní a Fenerbahce (0:0). Pokuty a podmínečné tresty se týkají obou klubů. Viktoria má platit za údajné „rasistické a/nebo diskriminační chování svých fanoušků,“ turecký klub schytal větší tresty mimo jiné za chování svých hráčů či házení předmětů a pyrotechniku ze strany hostujících fanoušků.
Bezgólový zápas mezi Plzní a Fenerbahce vyvolal mnoho emocí. Turecká strana se nejvíc rozčilovala ve chvíli, kdy v úplném závěru hlavní sudí neodpískal penaltu po údajném faulu Sampsona Dweha na Jhona Durána. Zástupce Fenerbahce pobouřil i „švejkovský“ transparent připravený fanoušky Viktorie, toho by se ale trest týkat neměl.
UEFA ve zveřejněném verdiktu disciplinární komise udělila Plzni pokutu v celkové výši 21 000 eur (525 000 korun), z toho 15 000 kvůli „rasistickému a/nebo diskriminačnímu chování svých fanoušků.“ Čeho konkrétně se to týká, zatím není jasné. Zbylých 6 000 eur je za blokování veřejných průchodů u stadionu.
„Obdrželi jsme toto rozhodnutí, aktivně to řešíme a vyžádáme si podrobnější odůvodnění. Podle našich informací to ale nesouvisí s choreem, které bylo dopředu hlášené a schválené,“ sdělil iSportu klubové stanovisko mluvčí Plzně Václav Hanzlík.
Součástí trestu je i dvouletá podmínka na možné uzavření domácího sektoru pro plzeňský kotel za bránou.
Trestu neunikla ani turecká strana, UEFA odhalila několik přečinů: rasistické a/nebo diskriminačnímu chování fanoušků, nevhodné chování týmu (5 a více hráčů), poškození stadionu a/nebo jeho zařízení, házení předmětů, zapalování světlic.
Dvouletá podmínka je v případě Fenerbahce uvalená na zákaz prodeje vstupenek svým fanouškům pro venkovní zápasy, turecký klub má také do 30 dnů kontaktovat zástupce Viktorie ohledně škod na stadionu a opravy v poničeném hostujícím sektoru uhradit (UEFA zmiňuje poškozená sedadla a graffiti).
Celková výše pokuty pro tureckou stranu dělá na 78 500 eur (přibližně 1,96 milionu korun).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|2
Freiburg
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|3
Ferencváros
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Celta Vigo
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|5
Braga
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|6
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|6:2
|9
|7
Lyon
|4
|3
|0
|1
|5:2
|9
|8
Plzeň
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|9
Real Betis
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|10
PAOK
|4
|2
|1
|1
|9:6
|7
|11
Brann
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|13
Genk
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|14
FC Porto
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|15
Fenerbahce
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|16
Panathinaikos
|4
|2
|0
|2
|7:6
|6
|17
Basilej
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|18
AS Řím
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|19
Lille
|4
|2
|0
|2
|6:6
|6
|20
Stuttgart
|4
|2
|0
|2
|4:4
|6
|21
GA Eagles
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|22
Young Boys
|4
|2
|0
|2
|6:10
|6
|23
Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|6:5
|5
|24
Boloňa
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|25
CZ Bělehrad
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|25
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|27
Celtic
|4
|1
|1
|2
|4:7
|4
|28
Salcburk
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|29
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|30
Ludogorets
|4
|1
|0
|3
|5:9
|3
|31
FCSB
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|32
Utrecht
|4
|0
|1
|3
|1:5
|1
|33
Malmö
|4
|0
|1
|3
|2:7
|1
|34
M. Tel-Aviv
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|35
Nice
|4
|0
|0
|4
|4:9
|0
|36
Rangers
|4
|0
|0
|4
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off