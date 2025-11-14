Tresty od UEFA pro Plzeň: rasistické chování i házení předmětů. Šlo o Švejka?

Předplatné

Disciplinární komise UEFA zveřejnila tresty pro kluby za události z posledního kola evropských pohárů. Tvrdou dohru má duel Evropské ligy mezi Plzní a Fenerbahce (0:0). Pokuty a podmínečné tresty se týkají obou klubů. Viktoria má platit za údajné „rasistické a/nebo diskriminační chování svých fanoušků,“ turecký klub schytal větší tresty mimo jiné za chování svých hráčů či házení předmětů a pyrotechniku ze strany hostujících fanoušků.

Bezgólový zápas mezi Plzní a Fenerbahce vyvolal mnoho emocí. Turecká strana se nejvíc rozčilovala ve chvíli, kdy v úplném závěru hlavní sudí neodpískal penaltu po údajném faulu Sampsona Dweha na Jhona Durána. Zástupce Fenerbahce pobouřil i „švejkovský“ transparent připravený fanoušky Viktorie, toho by se ale trest týkat neměl.

UEFA ve zveřejněném verdiktu disciplinární komise udělila Plzni pokutu v celkové výši 21 000 eur (525 000 korun), z toho 15 000 kvůli „rasistickému a/nebo diskriminačnímu chování svých fanoušků.“ Čeho konkrétně se to týká, zatím není jasné. Zbylých 6 000 eur je za blokování veřejných průchodů u stadionu.

„Obdrželi jsme toto rozhodnutí, aktivně to řešíme a vyžádáme si podrobnější odůvodnění. Podle našich informací to ale nesouvisí s choreem, které bylo dopředu hlášené a schválené,“ sdělil iSportu klubové stanovisko mluvčí Plzně Václav Hanzlík.

Součástí trestu je i dvouletá podmínka na možné uzavření domácího sektoru pro plzeňský kotel za bránou.

Trestu neunikla ani turecká strana, UEFA odhalila několik přečinů: rasistické a/nebo diskriminačnímu chování fanoušků, nevhodné chování týmu (5 a více hráčů), poškození stadionu a/nebo jeho zařízení, házení předmětů, zapalování světlic.

Dvouletá podmínka je v případě Fenerbahce uvalená na zákaz prodeje vstupenek svým fanouškům pro venkovní zápasy, turecký klub má také do 30 dnů kontaktovat zástupce Viktorie ohledně škod na stadionu a opravy v poničeném hostujícím sektoru uhradit (UEFA zmiňuje poškozená sedadla a graffiti).

Celková výše pokuty pro tureckou stranu dělá na 78 500 eur (přibližně 1,96 milionu korun).

#TýmZVRPSkóreB
1Midtjylland440011:312
2Freiburg43108:310
3Ferencváros43108:410
4Celta Vigo43019:49
5Braga43018:49
6Aston Villa43016:29
7Lyon43015:29
8Plzeň42206:28
9Real Betis42206:28
10PAOK42119:67
11Brann42115:27
12Záhřeb42117:67
13Genk42115:47
14FC Porto42114:47
15Fenerbahce42114:47
16Panathinaikos42027:66
17Basilej42026:56
18AS Řím42025:46
19Lille42026:66
20Stuttgart42024:46
21GA Eagles42024:56
22Young Boys42026:106
23Nottingham Forest41216:55
24Boloňa41213:35
25CZ Bělehrad41123:54
25Sturm Graz41123:54
27Celtic41124:74
28Salcburk41034:63
29Feyenoord41033:63
30Ludogorets41035:93
31FCSB41033:73
32Utrecht40131:51
33Malmö40132:71
34M. Tel-Aviv40131:81
35Nice40044:90
36Rangers40041:80
  • Osmifinále
  • Play-off
