Sudí ovlivnil výsledek, stěžují si Turci po zápase s Plzní. Co se jim nelíbí?
Vedení Fenerbahce Istanbul podalo oficiální stížnost Unii evropských fotbalových asociací (UEFA) na výkon nizozemského rozhodčího Allarda Lindhouta ve čtvrtečním utkání Evropské ligy v Plzni. V prohlášení na sociální síti X turecký klub uvedl, že se sudí dopustil nesprávných rozhodnutí, která ovlivnila výsledek. Zápas skončil 0:0.
Klub blíže nevysvětlil, ve kterých momentech je hlavní rozhodčí údajně poškodil. Kontroverzní moment v utkání nastal v závěru nastavení. Po souboji ve vápně s domácím Sampsonem Dwehem upadl střídající Jhon Durán.
Videorozhodčí doporučil Lindhoutovi přezkoumat situaci, nizozemský arbitr si ale po kontrole u obrazovky stál za svým a nezvykle verdikt nezměnil. Odhalil totiž, že první fauloval útočník Fenerbahce. Výrok hlavního sudího ocenil na tiskové konferenci i domácí záložník Tomáš Ladra.
Aktuálně druhý tým turecké ligy se po utkání cítil poškozen. „Zdůraznili jsme celkové řízení zápasu rozhodčím a nesprávná rozhodnutí, která přímo ovlivnila výsledek, a požádali jsme UEFA, aby incidenty přezkoumala s ohledem na závažnost a naléhavost, kterou si zaslouží. Proces s UEFA byl oficiálně zahájen,“ informovalo Fenerbahce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|2
Freiburg
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|3
Ferencváros
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Celta Vigo
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|5
Braga
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|6
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|6:2
|9
|7
Lyon
|4
|3
|0
|1
|5:2
|9
|8
Plzeň
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|9
Real Betis
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|10
PAOK
|4
|2
|1
|1
|9:6
|7
|11
Brann
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|13
Genk
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|14
FC Porto
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|15
Fenerbahce
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|16
Panathinaikos
|4
|2
|0
|2
|7:6
|6
|17
Basilej
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|18
AS Řím
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|19
Lille
|4
|2
|0
|2
|6:6
|6
|20
Stuttgart
|4
|2
|0
|2
|4:4
|6
|21
GA Eagles
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|22
Young Boys
|4
|2
|0
|2
|6:10
|6
|23
Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|6:5
|5
|24
Boloňa
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|25
CZ Bělehrad
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|25
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|27
Celtic
|4
|1
|1
|2
|4:7
|4
|28
Salcburk
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|29
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|30
Ludogorets
|4
|1
|0
|3
|5:9
|3
|31
FCSB
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|32
Utrecht
|4
|0
|1
|3
|1:5
|1
|33
Malmö
|4
|0
|1
|3
|2:7
|1
|34
M. Tel-Aviv
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|35
Nice
|4
|0
|0
|4
|4:9
|0
|36
Rangers
|4
|0
|0
|4
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off