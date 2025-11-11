Předplatné

Sudí ovlivnil výsledek, stěžují si Turci po zápase s Plzní. Co se jim nelíbí?

Hosté chtěli penaltu
Hosté chtěli penaltuZdroj: ČTK / AP / Petr David Josek
Hráči Fenerbahce diskutují s rozhodčím
Rafiu Durosinmi v tutovce
Hráči Vitkorie po neproměněné šanci
Prince Adu trefil tyč
Sampson Dweh ve vzduchu
Jan Paluska v akci
Jan Paluska centruje
24
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Evropská liga
Vstoupit do diskuse (1)

Vedení Fenerbahce Istanbul podalo oficiální stížnost Unii evropských fotbalových asociací (UEFA) na výkon nizozemského rozhodčího Allarda Lindhouta ve čtvrtečním utkání Evropské ligy v Plzni. V prohlášení na sociální síti X turecký klub uvedl, že se sudí dopustil nesprávných rozhodnutí, která ovlivnila výsledek. Zápas skončil 0:0.

Klub blíže nevysvětlil, ve kterých momentech je hlavní rozhodčí údajně poškodil. Kontroverzní moment v utkání nastal v závěru nastavení. Po souboji ve vápně s domácím Sampsonem Dwehem upadl střídající Jhon Durán.

Videorozhodčí doporučil Lindhoutovi přezkoumat situaci, nizozemský arbitr si ale po kontrole u obrazovky stál za svým a nezvykle verdikt nezměnil. Odhalil totiž, že první fauloval útočník Fenerbahce. Výrok hlavního sudího ocenil na tiskové konferenci i domácí záložník Tomáš Ladra.

Aktuálně druhý tým turecké ligy se po utkání cítil poškozen. „Zdůraznili jsme celkové řízení zápasu rozhodčím a nesprávná rozhodnutí, která přímo ovlivnila výsledek, a požádali jsme UEFA, aby incidenty přezkoumala s ohledem na závažnost a naléhavost, kterou si zaslouží. Proces s UEFA byl oficiálně zahájen,“ informovalo Fenerbahce.

#TýmZVRPSkóreB
1Midtjylland440011:312
2Freiburg43108:310
3Ferencváros43108:410
4Celta Vigo43019:49
5Braga43018:49
6Aston Villa43016:29
7Lyon43015:29
8Plzeň42206:28
9Real Betis42206:28
10PAOK42119:67
11Brann42115:27
12Záhřeb42117:67
13Genk42115:47
14FC Porto42114:47
15Fenerbahce42114:47
16Panathinaikos42027:66
17Basilej42026:56
18AS Řím42025:46
19Lille42026:66
20Stuttgart42024:46
21GA Eagles42024:56
22Young Boys42026:106
23Nottingham Forest41216:55
24Boloňa41213:35
25CZ Bělehrad41123:54
25Sturm Graz41123:54
27Celtic41124:74
28Salcburk41034:63
29Feyenoord41033:63
30Ludogorets41035:93
31FCSB41033:73
32Utrecht40131:51
33Malmö40132:71
34M. Tel-Aviv40131:81
35Nice40044:90
36Rangers40041:80
  • Osmifinále
  • Play-off
Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů