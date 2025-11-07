Turci nechápou choreo se Švejkem a vyhrožují na sítích Plzně: Abyste nezemřeli
Během velkých mezinárodních zápasů fanoušci rádi pošťouchnou své soupeře. Příznivci Plzně si na utkání s Fenerbahce (0:0) nachystali choreo s citátem „Vojna s Turkem musí bejt!“. Turečtí fanatici ale narážku na Haškova Švejka nepochopili a obviňováním z vyhlášení války zaplavili sociální sítě Viktoriánů.
Ještě před úvodním hvizdem 4. kola ligové fáze Evropské ligy roztáhl plzeňský Sektor P plachtu s Josefem Švejkem, který vykukuje zpoza nápisu odkazujícímu k dílu Jaroslava Haška.
Turci ale neměli pro postavu zlehčující tragédii první světové války pochopení a vyložili si choreografii jako útok na svou zemi. Zasedli ke klávesnicím a zahájili protiofenzivu na sociálních sítích Západočechů.
„Poslušně hlásíš, jo? Tak dobře poslouchej: Turek nečeká, Turek udeří. Neohlašuje se – vtrhne, převrátí stůl a diktuje podmínky. Na Turka být „na svém místě“ nestačí, protože když se Turek zvedne, místo se mění — země se třese,“ komentoval jeden z fanoušků Fenerbahce „vyzbrojený“ Google překladačem.
„Zůstaňte na svých pozicích, abyste nezemřeli. Jen znejte své místo! Znejte své místo! Turek je blesk, hurikán, slunce, které osvětluje svět. Chceš-li, abychom zatemnili tvůj svět, budeme i nocí. Jsem fanoušek Galatasaraye, ale čekám na tebe,“ zastal se svého rivala další uživatel.
Nevídaný dosah na sítích
Škála dosahu daného příspěvku na sociální síti X je u českých klubů nevídaná. V době psaní článku má post 4,8 milionu zobrazení, 2000 komentářů a tisícovku repostů. Pro představu jmenování Martina Hyského nasbíralo na stejném účtu 200 tisíc zobrazení, 13 komentářů a 16 repostů. Na Instagramu dokonce Viktorání vypnuli komentáře.
Další uživatelé zase Čechům připomněli porážku z minulého EURO, jiní vyhrožovali fotografií Yusufa Dikece, střelcem z olympijských her v Paříži.
Turci vyhrožují i fotografií olympijského střelce Yusufa Dikece • X
Oficiální účet Fenerbahce si také postěžoval na přezkoumání potenciální penalty v nastavení.
Strhnul mu trenýrky.
VAR: „Doporučejeme zkontrolovat situaci.“
Rozhodčí: „Hrajte dál.“