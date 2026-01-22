Předplatné

Okleštěná Plzeň: rozlučka s legendou, do akce mladíci. Buďte připraveni, nabádá kapitán

Jonáš Bartoš
Evropská liga
V Edenu se slávisté chystali na sváteční duel Ligy mistrů proti Barceloně, v podobnou dobu ve Štruncových sadech ladila poslední detaily na těžký zápas Evropské ligy plzeňská Viktoria. Jaro začne ve čtvrtek večer proti Portu. Mrazivý předzápasový trénink absolvovali i hráči, kteří na konci soustředění ve španělském Benidormu bojovali se zdravotními trably. Dojde ve čtvrtek večer na povedenou rozlučku Milana Havla s červenomodrým dresem?

Viktoria čelí těžké výzvě, na západ Čech dorazilo ve středu večer silné Porto. Plzeň se v případě úspěchu může posunout do vyřazovací fáze Evropské ligy a na poslední zápas Ligové fáze letět příští týden do Basileje v klidu. Mužstvo Martina Hyského ale čeká pořádná fuška.

Zimní pauza přinesla do kabiny v Doosan Areně řadu změn. Trenér Hyský si pochvaloval, jak omlazené mužstvo šlapalo na téměř čtrnáctidenním herním kempu ve španělském Benidormu. Vstup do jara na mezinárodním poli ale přináší řadu komplikací – trenérům z různých důvodů schází hned deset členů aktuálního kádru. Pryč už jsou také Martin Jedlička (Baník), Svetozar Markovič (Slovan Bratislava), Rafiu Durosinmi (Pisa), Lukáš Hejda i Jan Kopic (chystají se s béčkem).

Hlavně v defenzivě vznikla nepříjemná díra. Vykartovaní jsou Václav Jemelka a Sampson Dweh, mladý Jan Paluska je po operaci třísel stále v individuálním režimu. Nouzový stav nutí trenéry hledat netradiční řešení – v generálce proti dánskému SønderjyskE vyzkoušeli na stoperu typického krajního hráče Merchase Doskiho. K dispozici už by měl být po lehčím zdravotním problému Milan Havel, kterého před dopředu podepsaným odchodem do Bohemians čeká poslední zápas za klub, kde strávil téměř devět let.

„Milan je skvělý kluk i hráč, co tady za celou dobu v Plzni předváděl výborné výkony. Rozhodl se sám v situaci, co máme, že nás opustí. Na čtvrtek je maximálně koncentrovaný. Počítám s ním v osmnáctičlenném kádru. Neřeknu, zda nastoupí od začátku, nebo ne,“ odpověděl plzeňský kouč den před výkopem na dotaz ke zkušenému univerzálovi, v mnoha ohledech klubové legendě.

Jak poskládá sestavu? Jisté místo v zadní dvojici by měl mít Karel Spáčil. Z generálky ve Španělsku kvůli úderu do hlavy odstoupil, spíš ale z preventivních důvodů a na čtvrteční utkání je připravený. Mimo přesunutí Havla či Doskiho je při hledání stopera zřejmě poslední reálnou alternativou stažení defenzivního záložníka Adriana Zeljkoviče. Víc možností na vstup do jara Plzeň nemá.

Porto? Mladí hráči, ale i velké zkušenosti

Na jiných postech už je situace klidnější. V bráně bude pozici jedničky hájit po Jedličkově odchodu rakouský obr Florian Wiegele, kraje obrany obstarají ofenzivně ladění Amar Memič a Cheick Souaré. Mimo evropskou soupisku zatím musí zůstat navrátilec Patrik Hrošovský, střed pole nejspíš připadne Lukáši Červovi s Matějem Valentou. Před nimi bude na podhrotu operovat Tomáš Ladra, druhou možností je uzdravený mladík Jiří Panoš.

Útočná křídla pravděpodobně obsadí Christophe Kabongo a Denis Višinský, oba se v zimní přípravě předvedli v obstojné formě. Prince Adu už ve středu trénoval, nicméně zápas spíš začne z lavičky. Na hrot je nachystaný kapitán Matěj Vydra, Daniel Vašulín podobně jako další zimní posily na Porto ani na Basilej nemůže být součástí kádru. 

Na krizovou situaci reagoval klub tím, že na soupisku dopsal mladé odchovance - Adama Nováka, Jakuba Chalupu, Daniela Suchého a Petra Kubína. „Je jedno, jestli je nás na zápas čtrnáct nebo dvacet Trenér nás na to upozorňoval, že hrajeme s tím, co máme. Dopsaní jsou mladí kluci, chtěl bych je upozornit, aby byli na zápas připravení. Nikdy nevíte, jestli tam půjdete, nebo nepůjdete,“ zdůraznil kapitán Matěj Vydra. 

Početný ansábl hráčů, který na evropský úvod jara není k dispozici, trénoval v promrzlém areálu v Luční ulici před hlavní zápasovou grupou. Plzeň čeká extrémně nabušený soupeř. Porto posledních devět zápasů vyhrálo, ve třech zápasech v roce 2026 dokonce nedostalo branku. Kádr je prošpikovanými skvělými mladými hráči, nechybí ani zkušenější známé tváře – v zimě dokonce klub podepsal někdejšího brazilského kapitána Thiaga Silvu (41), který se do Evropy vrátil z rodného Fluminese.

„V tuhle chvíli je to velice silný tým. Komplexní, má kvality na Ligu mistrů. Jsou velmi silní v obraně, nedostávají góly, hrají ve vysoké intenzitě. Umí dobře bránit jeden na jednoho, jsou schopni i spadnout do hlubšího bloku. Není náhoda, že góly nedostávají. Je to jejich stylem hry, zároveň mají výborné hráče. Trenér Francesco Farioli vtiskl týmu jasný styl, líbí se mi,“ vyzdvihl Hyský.

Možná sestava Plzně:
Wiegele - Memič, Havel, Spáčil, Doski - Valenta, Červ - Višinský, Ladra, Kabongo - Vydra.

Absence Plzně:
Jemelka (trest za ČK), Dweh (3 ŽK), Hrošovský, Kadlec, Krčík, Slončík, Sojka, Ťapaj, Vašulín (všichni nejsou na soupisce), Paluska (rekonvalescence), Adu, Havel, Spáčil (všichni nejistý start).

