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ONLINE: Hradec - Tromsö. Domácí drží náskok, potvrdí nečekaný postup v Evropské lize?

Mick van Buren trefil hradeckou výhru v Norsku
Mick van Buren trefil hradeckou výhru v NorskuZdroj: Profimedia.cz
Mick van Buren trefil hradeckou výhru v Norsku
Hradecká děkovačka po zápase
Dva hrdinové hradecké výhry v Norsku - Mick van Buren a Adam Zadražil
Adam Zadražil chytil v zápase proti Tromsö penaltu!
Adam Vlkanova v předkole Evropské ligy proti Tromsö
František Čech odehrává míč
Trenér Hradce David Horejš v utkání s Tromsö
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ČTK, iSport.cz
Evropská liga
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Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety 2. předkola proti Tromsö půjdou po výhře 1:0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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„Votroci“ minulý čtvrtek především zásluhou brankáře Adama Zadražila, který chytil penaltu, a jediného střelce Micka van Burena přivezli z města za polárním kruhem překvapivé vítězství. V neděli pak vstoupili do ligového ročníku domácí výhrou 2:1 nad východočeským rivalem Pardubicemi.

Vítěz souboje se ve 3. předkole Evropské ligy utká s lepším z dvojice Besiktas Istanbul - Midtjylland, poražený v kvalifikaci Konferenční ligy narazí na Alaškert, nebo CFR Kluž.

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