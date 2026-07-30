Jablonec - Varaždín 2:0. Severočeši slaví postup, Kozla naštvala nová pravidla
Rozdíl mohl být rozhodně vyšší než 2:0, přesto fotbalisté Jablonce nakonec slavili. Proti Varaždínu otočili nepříznivé skóre z prvního duelu z 2:3 na 4:3 a postupují do třetího předkola Konferenční ligy. Hlavní zbraň? Standardní situace, z nichž zelenobílí vsítili všechny čtyři branky dvojzápasu proti chorvatskému soupeři. „Patří mezi nejvyšší týmy, proti kterým jsme v poslední době hráli, ale je to naše silná stránka,“ lebedil si trenér Luboš Kozel.
Soupeř pořádně zahrozil jen dvakrát – paradoxně hned minutu po úvodním hvizdu a minutu před tím závěrečným. První velkou šanci zlikvidoval reflexivním zákrokem nohou Jan Hanuš, a když hosté v nastaveném čase dostali balon za čáru, radost jim zkazil těsný ofsajd. „Zastavilo se mi srdce a byl jsem rád, když šel praporek nahoru a uvědomil jsem si, že tu není VAR,“ oddechl si Kozel.
Zbylých 90 minut bylo v režii jeho týmu. Stejně jako v prvním duelu se Jablonec ze hry nedokázal prosadit, ale znovu si pomohl standardními situacemi. Tentokrát byla v hlavní roli levačka nově příchozího Jiřího Slámy.
Ve 29. minutě si vzal přímý kop a téměř od brankové čáry mířil překvapivě rovnou na branku, čímž zaskočil gólmana Josipa Siliče, kterému do očí pálilo i nepříjemné slunce a točená střela se odrazila až od břevna. Sice směrem ven, jenže přímo do místa, kde stál bránící Roberto Punčec, od jehož hlavy se míč dostal za čáru a Střelnice mohla slavit.
„První gól byl trošku o náhodě a štěstí. Jirka Sláma to vzal na sebe, poslal to na branku a gólman udělal chybu,“ komentoval první trefu kouč. „Domlouvali jsme se, že to nastřelím do brány, aby šel míč buď přímo na bránu, nebo ho někdo protečoval. Nakonec to vyšlo tak, že si to tam obránce srazil sám,“ doplnil Sláma.
Tlak domácích sílil a krátce po změně stran přišla ještě větší euforie. Tentokrát Sláma kopal od rohového praporku z pravé strany, nízký centr pustil v dobré pozici Jawo a na zadní tyč přesně doklouzal Dušan Pavlovič, který ve svém druhém utkání na Střelnici rozhodl celý zápas. „Byl to trošku náhodný gól, takhle jsem to kopnout neměl,“ culil se upřímný exekutor klíčových „mrtvých míčů“.
Nedůslednost bránícího týmu při standardkách nakonec rozhodla. „Porazili jsme sami sebe, udělali jsme hodně chyb. Evropa nic neodpouští, na standardky jsme se připravovali, ale nebyli jsme schopni zareagovat,“ prohodil zklamaný kouč soupeře Nikola Šafarič.
Jablonec tak může vyhlížet další evropský dvojzápas, ve třetím předkole vyzve lotyšské RFS. „Viděl jsem sestřih prvního utkání, mají hodně rychlých hráčů a určitě nás nečeká nic lehkého,“ těší se na další svátek Kozel. Aby do Jablonce vrátil po letech hlavní fázi evropských pohárů, bude muset kromě Rigy zdolat ještě jednu překážku.
Nová pravidla a naštvaný Kozel
Opakovaně gestikuloval se vzteklou grimasou a v 81. minutě dokonce Luboš Kozel viděl žlutou kartu. Hodně ho dopálila i situace o několik minut dřív, když Jiří Sláma příliš pomalu opouštěl bojiště a Antonín Růsek musel při střídání ještě minutu stepovat za čárou, takže Jablonec chvíli bojoval v deseti. „Popravdě řečeno už jsem to moc nesledoval a najednou koukám, že nesmí hrát. Uplatnilo se pravidlo, že střídající hráč musí opustit trávník do deseti vteřin. Když se to nestihne, tak nový hráč musí minutu čekat. Sám nevím, jak dlouho to trvalo, protože jsem se věnoval nějakým taktickým věcem, ale samozřejmě jsem byl překvapený. A nas*aný,“ pověděl už s klidem a úsměvem po utkání trenér.
Celkově však má pro nová pravidla proti zdržování pochopení. „Přispívá to k tomu, že se víc hraje, ale posuzování je někdy víc tolerantní a někdy míň. Mělo by to sloužit ku prospěchu fotbalu, aby bylo víc čistého času, takže s tím víceméně souhlasím, ale musí se to uplatňovat ve všech případech stejně,“ dodal.