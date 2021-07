Bílek: V odvetě nás čeká perný boj, musíme se zlepšit. Co krajní hráči?

Jak hodnotíte první zápas s Brestem?

„První půle byla poměrně slušná, dali jsme dva góly, Beauguel další šance neproměnil, pak začal být soupeř aktivnější. Druhý poločas se nám vůbec nepovedl. Ze zápasu jsme měli vytěžit víc.“

Co bylo příčinou výpadku po změně stran?

„Nedrželi jsme dobře balon, byly tam zbytečné ztráty. Chtěli jsme hrát pozorně zezadu, abychom zbytečně neinkasovali a směrem dopředu hrát tak, abychom co nejvíce ohrozili branku soupeře. To se nám nedařilo, šance nedali Beauguel, ani Chorý. Jinak jsme v ofenzivě nebyli nebezpeční. Těžko teď hledat nějaké příčiny, až se na to podívám, můžu říct víc.“

Jak se vám zamlouval výkon středové dvojice Hlavatého se Šulcem?

„Michal hrál první soutěžní zápas za Plzeň, bylo to pro něj těžké. Ale je to kluk, který se v minulé sezoně prosazoval v Pardubicích. I v přípravě to zvládal solidně. Snažil se. Chtěli jsme od něj, aby byl nositelem kombinace, v tom je silný, ale to nedařilo. Nejen jemu. Šulc je platný v kombinaci, má dobré náběhy, hlavně v první půli byl hodně vidět. Podal solidní výkon.“

Pro vaši hru důležití krajní hráči. Nejste zklamaný z toho, co dnes předvedli?

„Nechtěl bych hodnotit jednotlivce, vždycky je důležitý týmový výkon. Sami si utkání rozebereme a hráčům řeknu, jak jsem to viděl a co je třeba zlepšit. Čekal jsem od utkání větší šťávu. Přitom to půli bylo velmi dobře rozehrané, ale ve druhém jsme měli špatný pohyb, hodně nevynucených ztrát. Když to viděl soupeř, využil toho, začal si víc věřit. Máme vítězství, ale v odvetě nás čeká perný boj. Musíme se zlepšit.“

Vnímáte jako chybu, že Jean-David Beauguel pohrdl třemi solidními šancemi?

„Bogy odvedl spousty práce, byl hodně platný, do šancí se dostal i dobře se uvolňoval, těžko mu to vyčítat. Dělal všechno dobře, ale pak netrefil bránu, Věřím, že v dalších zápasech si šance zase vytvoří a bude to proměňovat.“