Šulc věnoval trefu přítelkyni: Ztráta před gólem? Příště se to nestane

Jak jste si vychutnal domácí premiéru v poháru?

„Moc jsem si to užil, přítelkyně má dneska na narozeniny, jsem rád, že se mi podařilo dát gól a tímto bych jí ho chtěl věnovat. V poháru je to jiné tempo, rychlejší, jsem rád, že jsme to zvládli do vítězného konce.“

Byly souboje s běloruskými obránci hodně náročné?

„Na začátku utkání se mi povedly dva, tři doteky s míčem, to je asi nejdůležitější, pak se člověk chytne a začne si věřit. Souboje byly náročné, většina hráčů soupeře byla o hlavu vyšší, než já. Je vidět, že jsou siloví. Cítil jsem se výborně, až ve druhém poločase jsem z toho na deset, patnáct minut vypadl. Ale jinak dobrý.“

Proč jste odešli ve druhém poločase?

„Sám nevím. Říkali jsme si, že soupeř má rychlé protiútoky, ale stejně tam od nás všech bylo moc ztrát, já ztratil balon a padl z toho gól. Asi na nás sedla trošku nervozita, že vedeme. Řekneme si to v kabině, ještě jsme se o tom nebavili. Příště se to nestane.“

Jak zvládnout odvetu v Jerevanu?

„Očekávám, že bude vedro, bude to od první do poslední minuty boj, musíme být připravení na to, že to musíme zvládnout a vyhrát, nic jiného nám nezbývá.“

Užil jste si atmosféru s diváky na stadionu?

„Je to super. Poprvé jsem hrál před většinou plzeňských fanoušků, moc si to užil. Vždycky jsem tady chtěl hrát před lidmi a jsem rád, že se mi to povedlo.“