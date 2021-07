Bílek po postupu: Kluci bojují statečně. Beauguel? Velká nepříjemnost

Dvě důležité zprávy z daleké Arménie: Viktoria si poklidným způsobem vyřídila přes běloruský Brest postup do třetí předkolové fáze Konferenční ligy. A ta druhá? V sezoně dosud jen vítězí. Všechny tři soutěžní zápasy vyhrála shodně 2:1. V odvetě se střelecky prosadil Joel Kayamba a Šimon Falta. „Důležitý byl první gól, který nás trochu uklidnil. Byť se soupeř dostal k několika závarům, měli jsme zápas pod kontrolou,“ řekl trenér Michal Bílek. V dalším kole, které začne hned příští čtvrtek, potká Plzeň rivala z Walesu – The New Saints FC.

Vyhráli jste. Oddechl jste si?

„Celý zápas foukal strašný vítr, i proto jsem rád, že jsme utkání zvládli. Nestálo nás to žádné nervy. Škoda chyby před koncem zápasu, kdy jsme soupeři nabídli snížení na 1:2. Na postupu to ale nic nemění.“

Je výhra a postup cennější s ohledem na rozsáhlou marodku?

„Radost mám. Nebyli jsme v jednoduché situaci. Byť jsme doma vyhráli, zápas jsme si zkomplikovali ve druhé půli. Za stavu 2:1 jsme letěli do Jerevanu s týmem, který momentálně máme k dispozici. Uzdravil se jen Lukáš Hejda, který sehrál dobré utkání, z čehož mám radost. Kluci, kteří nastoupili, a za normálních okolností by třeba nehráli, odvedli slušný výkon.“

Co bylo složitější? Převýšit soupeře, nebo zvládnout náročné klimatické podmínky. Sám jste zmínil vítr, bylo i horko.

„Vítr byl vážně hrozně nepříjemný, protože bránil kombinační hře, ale popasovali jsme se s tím celkem dobře. Důležitý byl první gól, který nás trochu uklidnil. Byť se soupeř dostal k několika závarům, měli jsme zápas pod kontrolou.“

Na konci chyboval Modou Ndiyae. Pramenila jeho chyba z nezkušenosti?

„V přípravě sehrál dobré zápasy, jevil se velmi dobře. Není to pro něj jednoduchá situace. Ve druhé lize odehrál jen pár zápasů a hned naskočil do evropských pohárů. Zatím si vede slušně. Teď udělal chybu. Zaplaťpánbůh až ke konci, kdy bylo o našem postupu jasno. Mrzí nás to. Lepší je hrát s nulou vzadu.“

Máte za sebou tři soutěžní zápasy, třikrát jste vyhráli. Hodnotíte to jako dobrý vstup do sezony?

„Třikrát jsme vyhráli, máme postup, je to slušný. Když vezmu v potaz, že kádr nemáme zdaleka kompletní a hráčů mimo máme hodně. V soutěžních zápasech dostali šanci kluci, kteří paradoxně v přípravě tolik prostoru neměli. Perou se s tím statečně. Jsem rád, že máme dostatečně široký kádr.“

Ve třetím předkole Konferenční ligy nastoupíte pro welšskému týmu The New Saints FC. Co o nich víte?

„Určitě nás čeká těžký soupeř. V prvním zápase na půdě litevského celku vyhráli vysokým rozdílem (5:0), bezpečně zvládají i domácí utkání. Stoprocentně to bude kvalitní tým.“

V neděli se v druhém kole FORTUNA:LIGY představíte na Bohemians. Počítáte s tím, že se někdo vrátí z marodky?

„Do neděle asi nestihneme nikoho uschopnit. Navíc se nám dnes zranil Beauguel. Má nějaké zdravotní problémy, těžké říct, zda bude na Bohemku připravený. Je to velká nepříjemnost. Snad to nebude nic vážného. Kdyby byl delší čas mimo, byla by to pro nás další velká ztráta. Je to náš klíčový hráč.“