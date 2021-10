Čvančara: Konferenční liga bez VAR? Úsměvné. Věří, že je na správné cestě

Vstřelil jste dva góly, ale asi z nich nemáte takovou radost, když znamenají jen bod, že?

„Samozřejmě. Dva góly pro mě mají obrovskou cenu, cítím, že má výkonnost jde nahoru a cesta, kterou jsem se dal, je správná. Dařilo se mi ve druhé lize, v Opavě jsem pak měl delší útlum, kdy jsem moc nehrál, ale teď na to zase navazuju. Opět se mi začalo dařit a mám z toho obrovskou radost. Bohužel ve finále je z toho pouze bod a cítíme trochu křivdu. Jsem z toho zklamaný.“

O co konkrétně se váš pocit křivdy opírá?

„Podle mě tam byly minimálně dvě sporné situace, kdy jsme mohli kopat penaltu. Pokud se pískala docela dost přísná penalta proti nám, tak aspoň jedna pro nás být měla. Ale nejsem rozhodčí, říkám, jak to bezprostředně po zápase vidím. Jsem plný emocí a nechci říkat, že rozhodčí byl špatný. Prostě jen cítíme křivdu, protože tohle měl být vítězný zápas.“

Bolí to o to víc, že jste ve druhé půli dominovali? Tyč jste trefil vy i Jan Krob…

„Randers neměl žádnou stoprocentní šanci, do ničeho jsme je nepouštěli. A pak dostaneme gól z takové smolné penalty, o to víc to mrzí. A samozřejmě se to násobí. Když se podíváme do Alkmaaru, tam byla jasná penalta na mě, měl jsem otřes mozku. Dnes opět dvě penalty, tak jsme z toho samozřejmě všichni naštvaní. Ale bohužel s tím nic neuděláme.“

Je podle vás chyba, že v Konferenční lize není VAR?

„Samozřejmě. Bylo mi řečeno, že UEFA nemá dost proškolených rozhodčích na video, co na to říct. Je to úsměvné, ale pro všechny stejné. Třeba nám to příště rozhodčí vrátí.“

První gól jste vstřelil efektní patičkou. Jak vás to napadlo?

„Měl jsem dlouhý náběh do vápna a viděl jsem, že to Kuba Považanec navádí. Dal krásný balon pod sebe, ale letělo to trošku za mě, takže bych se buď musel zastavit, nebo hrát patičkou. Zaplaťpánbu to tam padlo.“

A při druhé trefě jste hned věděl, že bude platit?

„Po hlavičce jsem dopadl na lajnu, takže jsem viděl, že balon byl už za ní.“

A zkontroloval jste asistenta rozhodčího? Bez jeho verdiktu by totiž gól neplatil.

„Ne, vůbec. (směje se) Ani mě to nenapadlo. Hned jsem se běžel s klukama radovat.“

Nemrzí vás, že jste musel střídat kvůli zdravotnímu stavu?

„Samozřejmě mrzí. Celkově jsem toho za tuto sezonu moc nenahrál, ať už z důvodu trenérova rozhodnutí nebo zdravotních problémů. Ale tentokrát to není nic vážného, už teď se cítím dobře. Tahala mě třísla, tak jsem šel radši dolů, abych byl připravený na další zápas.“

Ani v Alkmaaru jste ze zdravotních důvodů nedohrál. Jak složitý byl návrat?

„Měl jsem otřes mozku, celý týden mi bylo hodně špatně a pak jsem se do toho docela těžce dostával. Ležet týden v posteli, nic nedělat a pak přijít na trénink není vůbec lehké. Cítím doteď, že to není ještě stoprocentní, mám těžké nohy, nic moc.“

Hráli jste už se všemi třemi soupeři ve skupině. Jak vidíte své šance dál?

„Mrzí nás hodně, že máme jen čtyři body. S každým soupeřem jsme odehráli otevřenou partii a ani v jednom zápase jsme nebyli horší, ba naopak. Hráli jsme svou hru a ukázali kvalitu, všechny jsme svými výkony překvapili. Věřím tomu, že šance na postup máme.“

Kdo bude hlavním rivalem v boji o druhé místo za Alkmaarem? Kluž, nebo Randers?

„Asi Randers.“