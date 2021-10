Rada: Mě to stojí vždy dost nervů. Čvančarův odchod není moje parketa

Jak remízu s dánským soupeřem berete?

„Samozřejmě jsem zklamaný, protože nám chybělo málo k tomu, abychom zápas vyhráli. Dostali jsme se do vedení, ale jako v lize jej neudržíme aspoň pět sedm minut. Tentokrát jsme inkasovali hned po minutě, zase se dostaneme do kolen. Ve druhé půli jsme byli lepší, zase jsme šli do vedení, které jsme mohli ještě zvýšit. Ale nakonec jsme byli potrestaní z penalty v poslední minutě. Z lavičky to nedovedu posoudit, ale jestli to rozhodčí viděl… Tři body se bohužel získat nepodařilo.“

Kolik nervů vás stál závěr zápasu?

„Mě to stojí vždycky dost nervů, ale když je to v takové situaci, je to ještě horší. Jeden nákop do vápna nás stál vítězství. Je toho dost – v lize nervy, v poháru nervy. (s úsměvem) Ale to k tomu bohužel patří.“

Říká si Tomáš Čvančara o pozici útočníka číslo jedna? A nebojíte se, že o něj v zimě přijdete?

„Manažerské věci a šachy kolem hráče nejsou moje parketa, nevím. Pokud bude pracovat, jak pracuje na tréninku, má určitě šanci. Pro mě je rozhodující výkonnost, ale samozřejmě někdy se nemusím trefit. Den před zápasem jsem se rozhodl, že by měl Čvančara nastoupit, abychom byli dopředu nebezpečnější, a dal dva góly. Ale co se bude dít v zimě, do toho nezasahuju.“

Hráli jste už se všemi třemi soupeři ve skupině. Nepřekvapilo vás, že jste se všemi dokázali držet herně krok?

„V Holandsku jsme měli velkou šanci na vyrovnání, ale hrajete venku, nejdete do minusových bodů. Doma vás ta ztráta bolí dvakrát víc, pokud jste takhle blízko. Skupina je vyrovnaná, jsme dobře připravení, mrzí mě jen některé momenty.“