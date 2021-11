Hübschman skočil do elitního klubu tří. Udělal jsem dobře, chválil se Rada

Byl to risk. Když Petr Rada instaloval Tomáše Hübschmana v této sezoně úplně poprvé na evropské scéně do základní sestavy, bál se, jak čtyřicetiletý veterán fyzicky náročný zápas proti Randers zvládne. Zbytečně. Bývalý reprezentant patřil při cenné remíze 2:2 k nejlepším hráčům na hřišti. „Nechci se chválit, ale udělal jsem dobře, že jsem ho postavil a že jsem ho nesundal,“ liboval si jablonecký kouč. Hübschman se svým startem také probojoval do elitního klubu pouhých tří hráčů, kteří naskočili ve všech současných klubových soutěžích UEFA.

Liga proti Slovácku, MOL Cup v Přepeřích. Víckrát v této sezoně Tomáš Hübschman od první minuty zatím nehrál. Nasazení v Dánsku si však vynutily okolnosti, především tedy zranění Davida Housky. Bez něj nastupoval Jablonec v posledních zápasech se dvěma útočníky, ale proti Randers vsadil Petr Rada na konzervativnější a bezpečnější variantu.

Rozhodl se zpevnit střed bývalým reprezentantem, který už působí spíš v roli mentora mladších hráčů. Byť ho svíraly obavy, jak to Hübschman proti dynamickým a agresivním domácím zvládne.

„Tady jsem měl strach, protože Tomáš dlouho nehrál, navíc už má svůj věk,“ přiznal Rada. „Všichni víme, že jeho pohyb ve čtyřiceti letech už nebude takový jako u hráčů, kterým je pětadvacet. Ale čtení hry a to, co nastřádal za dvacet let v mezinárodním fotbale, se prostě nezapomíná,“ dodal se zadostiučiněním.

Hübschman proti Randers 97 odehraných minut 1 asistence 33 přesných přihrávek (83 %) 4 přesné pasy (80 %) 11 vyhraných soubojů (39 %) 2 vyhrané vzdušné souboje (29 %) 7 zachycených míčů 11 získaných míčů

Hübschman nastoupil na místě defenzivního záložníka, kde měl za úkol jistit prostor před stopery a zapojovat se do první rozehrávky. Což se docela dařilo. Vykázal 33 přesných přihrávek, navíc čtyřikrát přenesl hru pasem na delší vzdálenost. Získal jedenáct míčů a sedmkrát vystihl přihrávku soupeře.

„Delší dobu jsem nehrál, chtěl jsem se do toho dostat běžecky i fotbalově a řekl bych, že to delší dobu trvalo,“ cítil.

Zatímco první půli Jablonec držel soupeře na distanc, po přestávce působili hosté dojmem, jako by ještě zůstali v kabině. V 53. minutě po dvou výpadcích prohrávali 0:2 a řítili se do maléru.

„Vstup do druhé půle nebyl dobrý, takhle jsme si to určitě nepředstavovali. Polevili jsme v koncentraci, šli jsme do toho tak napůl, nedokázali jsme to odkopnout nebo zastavit. Trošku nás to poznamenalo a byli jsme dole. Až po druhém gólu jsme se zvedli, naší zlepšenou hrou a možná polevením soupeře, který přestal být aktivní, chtěl zápas jen dohrát. My jsme toho využili a byli jsme odměnění vyrovnávací brankou,“ rekapituloval Hübschman.

Skromně při tom zamlčel, že na remízovém gólu měl zásadní podíl. Po jeho skvělé přihrávce z prvního doteku za obranou vyplaval Miloš Kratochvíl, který chladnokrevně obešel gólmana Patrika Carlgrena a zakončoval do prázdné brány. Precizní akce.

„V zápase byly situace, v nichž byl Tomáš schopen dát v těžké pozici balon z jedné, to umí v naší lize z mladších hráčů málokdo,“ poznamenal Rada.

„Paradoxně poté, co jsme dostali dva góly, jsme začali hrát víc po zemi a kombinačně, dostávali jsme se do lepších příležitostí,“ všiml si hráč s číslem 3. Na hřišti už přitom nemusel vůbec být.

„Za stavu 0:2 byla pasáž, kdy jsem se rozmýšlel, zda ho nesundat, protože jsem viděl, že rychlost už tam taková není,“ podotkl Rada. „Ale pak jsme se do toho dostali a chytil se i Tomáš. Nechci se chválit, ale udělal jsem dobře, že jsem ho postavil a že jsem ho nesundal. Takhle to musím zhodnotit. Pomohl nám.“

Díky remíze udržel Jablonec soupeře z Jutského poloostrova na zádech. A pokud v příštím kole porazí doma Alkmaar a Randers selžou proti Kluži, bude slavit postup do jarní části. I zásluhou svého kapitána, který ve svém 128. startu na mezinárodní scéně seriózně odvedl dobrou práci. Víc jich z českých fotbalistů má v evropských pohárech pouze Petr Čech (136).

„Je to evropská soutěž, tady není si co užívat. To budu až v nějakém okresním přeboru,“ prohlásil v rozhovoru pro stanici Sport 1 pro sebe typickým odměřeným způsobem.

Na fotbalový prales má však Hübschman ještě čas.

České starty v evropských pohárech 136 Petr Čech 128 Tomáš Hübschman 119 Pavel Nedvěd 103 Marek Suchý 97 Libor Sionko 94 Tomáš Rosický 91 David Limberský 84 Pavel Horváth 83 Jiří Novotný 82 Daniel Kolář

Hübschman v elitním klubu tří. Nic to se mnou nedělá, říká

Nepodléhá euforii ani mamonu, životní hodnoty má srovnané jinak než některé fotbalové primadony. Přitom je Tomáš Hübschman členem prestižního klubu, který čítá pouze tři členy. A nezdá se, že by se měl nějak dramaticky rozrůstat.

Jen jablonecký kapitán, Angličan Chris Smalling z AS Řím a Brazilec Vágner Love z Kajratu Almaty si totiž zahráli ve všech čtyřech současných klubových soutěžích UEFA – Lize mistrů, Evropské lize, Superpoháru a Konferenční lize.

Dlouhou a úspěšnou kariéru zahájil Tomáš Hübschman ve Spartě, pak působil deset sezon v ukrajinském Šachtaru Doněck a od roku 2014 hájí barvy Jablonce. Vyhrál Pohár UEFA, předchůdce dnešní Evropské ligy, k tomu slavil osmkrát ukrajinský titul, čtyřikrát tamní pohár i superpohár.

Ligu mistrů si zahrál v dresu Sparty i Šachtaru, za něj nastoupil i v zápase o Superpohár UEFA. S Jabloncem si zase zkusil Evropskou i Konferenční ligu, sbírku soutěží pod hlavičkou Evropské fotbalové federace má tedy komplet.

A nechává ho to ledově chladným.

„Je to pěkný, ale důležité jsou výsledky,“ uzemnil reportéra České televize, který se ho na zajímavý počin zeptal jako první. „Tohle je spíš statisticky zajímavé pro média a asi možná pro fanoušky. Ale abych řekl upřímně, se mnou to moc nedělá.“