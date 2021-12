Holeš před Unionem: Venkovní zápasy nám nejdou, chceme to zlomit

PŘÍMO Z BERLÍNA | V prvním zápase s Unionem Tomáš Holeš nehrál. Zápas v Edenu sledoval z tribuny a kvitoval skvělý výkon svých spoluhráčů. Rovněž i výsledek 3:1. Teď je slávistický universál připravený skočit do války o postup do jarní fáze Konferenční ligy. „Hrají výborně, je to strašně nepříjemný soupeř. Mají výborné individuality. Když se podívám na každý post, všude jsou skvělí hráči. Bude to vážně hodně těžké,“ odhaduje reprezentační záložník. Slavii stačí k postupu plichta.

Nakolik vnímáte důležitost utkání?

„Samozřejmě hodně, ale také se hodně těšíme. Čeká nás další zápas na evropské scéně, navíc proti bundesligovému týmu, který v předchozím ligovém kole porazil Lipsko. Union má velkou kvalitu, ale my chceme vyhrát a postoupit. Venkovní zápasy nám v aktuální sezoně moc nevycházejí. Chceme to zlomit.“

Na olympijském stadionu v Berlíně je od minulého týdne položený zbrusu nový trávník. Mění se pro hráče něco v tomto ohledu?

„Jsem zvědavý, jestli bude tráva pevná a nebude klouzat. Uvidíme podle večerního tréninku. Musíme si to pořádně vyzkoušet, aby nás zítra nic nepřekvapilo a neměli jsme s ničím problém.“

Na stadionu bude vzhledem ke koronavirovým restrikcím jen pět tisíc fanoušků. Může to pro vás být citelná výhoda?

„Radši hraju s diváky, k fotbalu to patří. Bez nich je to smutné. Nicméně máte pravdu, určitá výhoda to může být. Navíc se hraje na obrovském stadionu Herty. Kdyby se hrálo přímo na Unionu, bylo by složitější. Tam je všechno blízko, fanoušci umí vytvořit bouřlivou atmosféru.“

Pečlivě jste studovali vítězný páteční zápas Unionu s Lipskem? Jde o jiný tým, než v prvním vzájemném utkání?

„V Praze jsem zápas nehrál, sledoval jsem ho z tribuny, podali jsme výborný výkon. Oni se určitě posunuli. Hrají výborně, je to strašně nepříjemný soupeř. Mají výborné individuality. Když se podívám na každý post, všude jsou skvělí hráči. Bude to vážně hodně těžké.“