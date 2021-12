Trpišovský: Nekalkulujeme. Kuchta? Náhradní řešení na Union máme

PŘÍMO Z BERLÍNA | Pokud Slavia uhraje na Olympijském stadionu minimálně remízu, vyřídí si v Konferenční lize postup do jara. Trenér Jindřich Trpišovský ale odmítá, že by s něčím takovým ve čtvrtečním klíčovém zápase s Unionem Berlín kalkuloval. „Připravujeme se, jako bychom potřebovali vyhrát,“ razantně praví. V sestavě musí vyřešit jednu tuze nepříjemnou absenci: mimo hru je nejlepší střelec mužstva Jan Kuchta.

Jste natěšení na další velké utkání?

„Ano, těšíme se hodně. Hrajeme na historickém stadionu s bundesligovým týmem. Vše umocňuje, že jde o poslední zápas ve skupině a hraje se o postup. Je to velký zápas s výborným týmem. Uvidíme, jaký bude mít utkání průběh, ale o remíze se vůbec nebavíme. Připravujeme se, jako bychom potřebovali vyhrát a hráli třeba první utkání ve skupině. S remízou tedy vůbec nekalkulujeme. Tahle varianta pro nás vůbec neexistuje.“

Bude výhodou, že Union se bude moci spolehnout pouze na necelou pětitisícovku fanoušků?

„Kapacita je tady velká. Kdyby byla neomezená, atmosféra by byla skvělá, což jsme viděli už při zápasech s Feyenoordem a s Haifou. Situace je ale taková, jaká je. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych mít na utkání maximální kulisu. Mimochodem, v prvním vzájemném zápase v Edenu byla akustika fantastická, k čemuž přispěli i fanoušci soupeře. Bohužel, realita je takto smutná. Je to ale spíš otázka pro Union, jaký rozdíl pro ně bude hrát na prostorově jiném stadionu. Výhoda zřejmě bude spočívat i v komunikaci. Uslyšíme se lépe.“

Předpokládám, že jste velmi detailně rozebírali páteční zápas Unionu s Lipskem. Co jste o soupeři zjistili? Jde o jiný Berlín, než v září?

„Trochu ano. V létě obměnili kádr, my jsme je chytli doma v prvním zápase, někteří hráči tam teprve začínali. Teď mně přijdou kompaktnější, sehranější. Duel s Lipskem jsme samozřejmě viděli, měli jsme rozbor, úroveň zápasu byla skvělá. Union ukázal svoji obrovskou sílu, vyhrál zcela zaslouženě. Na druhou stranu my hrajeme v jiném rozestavení, než Lipsko. Musíme si dát pozor na jejich nezměrnou sílu v rychlých protiútocích, ve standardních situacích a celkové kompaktnosti.“

Zřejmě největší hvězdou Unionu je Max Kruse, který se pyšní bilancí dvaadvaceti proměněných penalt ze třiadvaceti. Chystáte se na něj speciálně?

„Občas bychom ho potřebovali, protože jde o úchvatnou bilanci. Tudíž nesmíme ve vápně faulovat, nebo hrát rukou. (usměje se) Max je atypický hráč, jeho největší síla je ve výběru místa, v provedení a chytrosti. Spousta hráčů Unionu je atletických, běhavých, silových, ale on je spíš špílmachr. Hodně chodí do hloubky, dovede se nečekaně objevit v nepokrytém prostoru. Hodně nás zlobil už první zápas. Je to mozek ofenzivních akcí, využívá tří polařů za sebou, kteří za ním pracují na velkém prostoru.“

Jaká je situace u hráčů, kteří mají drobné zdravotní problémy?

„Lukáš Masopust bude připravený. Ondřej Lingr to samé. U Alexe Baha uvidíme, co s ním udělá středeční tréninková zátěž. Petr Ševčík nebude. Zůstal doma a léčí se.

Už víte, kým nahradíte distancovaného střelce Jana Kuchtu?

„Je to pro nás velký zásah. Ať už herně, nebo důležitostí gólů, které vstřelil v prvním utkání s Unionem, nebo naposledy s Feyenoordem. Jeho branky i způsob hry budeme muset nahradit. Nějaké řešení máme. Z druhé strany zdravotní problémy má Michael Krmenčík, což nám vše komplikuje. Nějaké varianty jsou, v úvahu přichází i rotace hráčů. V sestavě třeba nastoupíme s hráčem, který bude chodit hodně do hloubky a nebude úplně klasický útočník. Bereme v potaz i rozestavení Unionu, který vychází z pětiobráncového systému se třemi stopery.“