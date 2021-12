Sparta a Slavia: dvakrát PEKLO! Láká atmosféra, Trpišovský má, co chtěl

Chtěl to, má to mít. Jindřich Trpišovský už ve čtvrtek večer po postupovém utkání v Berlíně prohlásil, že by třeba rád do Istanbulu na Fenerbahce. Právě tohoto soupeře pak los předkola play off Konferenční ligy Slavii přihrál. Čeká se peklo v proslulém kotli, kde visí transparenty „Nepřetržitá neochvějná podpora“. A Sparta? Partizan Bělehrad, to jsou zase proslulí bělehradští fanatici Grobari. Česky… Vy víte co. Pokud samozřejmě běsnou atmosféru vůbec dovolí hygienická opatření.